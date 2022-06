Skattedirektøren mener reglene om pendlerbolig er helt klare – saken kan ende i retten

NTB

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier skattesmellene etter pendlerboligsakene har stor interesse, men vil ikke si hvor store skattekrav som sendes ut.

Skatteetaten sender varsel om skattesmell til 28 nåværende og tidligere stortingspolitikere og 17 tidligere statsråder, politiske rådgivere og statssekretærer for perioden 2017–2020.

Normalt kommenterer ikke Skatteetaten enkeltsaker på grunn av taushetsplikten i skatteforvaltningsloven. Men siden Stortinget og Statsministerens kontor har bekreftet at Skatteetaten har gjennomført kontroll, kan de kommentere saken likevel.

– Det er fordi dette er en skatte- og avgiftssak med stor offentlig interesse siden det handler om våre folkevalgte og den utøvende myndighet. Reglene for pendlerbolig er like for alle, og vi har et ansvar for å følge opp dette, sier Funnemark til NTB.

Mener reglene er klare

Funnemark vil ikke direkte bekrefte at det er sendt varsel om skattesmell til enkeltpersoner i 45 saker.

– Men på generelt grunnlag kan jeg si at når vi gjennomfører en slik kontroll, vil vi sende det samtidig til arbeidsgiver og arbeidstakere, sier Funnemark.

Stortingets administrasjon har tidligere varslet at den er uenig i noen av Skatteetatens vurderinger. Stortingspresident Masud Gharahkhani (Ap) sa mandag at han denne uken vil samle de parlamentariske lederne til et møte der varselet skal vurderes.

Til sjuende og sist er det stortingsflertallet som vil avgjøre om Stortinget som institusjon vil godta skattekravet.

– Det er noen hovedprinsipper som ligger til grunn for reglene for skattefri pendlerbolig. Dersom du får en fordel av din arbeidsgiver, skal du i utgangspunktet betale skatt på det. Dersom du skal slippe å betale skatt må du ha fradragsberettigede kostnader, sier Funnemark.

– Stortingspolitikere har uttalt at regelverket er uklart og vanskelig å forstå, har dere brukt mye tid på å avklare regelverket?

– Hovedprinsippene i regelverket er helt klart, så er det enkeltbestemmelser som vi har vurdert litt nærmere, sier Funnemark.

Tre eksempler på regelbrudd

Skattedirektøren gir følgende oppsummering av hvilke brudd på regelverket Skatteetaten har funnet.

– Det ene er tilfeller hvor man ikke regnes som pendler i det hele tatt, hvis man for eksempel var bosatt i Oslo allerede. Det andre er hvis du har leid ut boligen din på hjemstedet helt eller delvis, og det tredje er hvis du leier bolig på hjemstedet uten å betale markedspris, sier Funnemark.

Stortinget og SMK har fått en frist til 15. august med å gi svar på varslene fra Skatteetaten. Så skal Skatteetaten ta de svarene med i sin endelige vurdering før det fastsettes vedtak. Når det vedtaket kan komme, er vanskelig å svare på nå, sier Funnemark.

Det vedtaket kan klages inn til retten.

– Er dere forberedt på at denne saken kan ende i retten?

– Vi er hele tiden i alle våre saker opptatt av å fastsette riktige skatter og avgifter, svarer skattedirektøren.