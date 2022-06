USA-ekspert: – Donald Trump lurte velgerne og loppet dem for penger

– Det var for pinlig og traumatisk for ham å tape valget. Derfor skapte han en forestillingsverden der han vant. Millioner av amerikanere har dessverre kjøpt denne fiksjonen, sier Norce-forsker Hilmar Mjelde.

Den avslørende høringen om Kongress-stormingen svekker Trumps posisjon både i eget parti og i den amerikanske opinionen, mener USA-ekspert.

– Han lurte og loppet dem. Han lurte velgerne sine til å tro at de kunne hjelpe ham å omstøte et valg Trumps team vet de tapte, beløp som gikk til Trump-verdenen, sier seniorforsker Hilmar Mjelde ved Norce til Abc Nyheter.

Trump vil trolig bli etterforsket for svindel



Høringen om stormingen av Kongressbygningen 6. januar 2021 pågår nå for fullt.

Den har som mål å dokumentere hvordan Trump forsøkte å undergrave valgresultatet og med ulovlige midler forsøke å beholde makten i USA til tross for at han tapte valget med klar margin.

Presidentvalget i USA i 2020 blir regnet som det mest rettferdige og pålitelige i amerikansk historie. Likevel gjentar Trump de udokumenterte påstandene om valgfusk.

Alle de største TV-kanalene, inkludert Trump-vennlige Fox News, som først lot være å overføre høringen, sender nå høringen i beste sendetid. Flere titalls millioner amerikanere følger de daglige sendingene om stormingen som rystet USA og resten av verden.

– Det var for pinlig og traumatisk for ham å tape valget

Kongressmedlemmer ble bedt om å gjemme seg på gulvet da bygningen ble stormet.

Medlemmer av komiteen som etterforsker opptøyene mener justisdepartementet nå har tilstrekkelige til å vurdere straffeforfølgelse av Trump.

Komitemedlem og kongressrepresentant Adam Schiff sier rett ut at Trump serverte sine velgere en stor løgn da han ba om pengene deres.

Til tross for at flere tidligere nære medarbeidere, og til og med hans egen datter Ivanka Trump har erkjent at hun visste at presidentvalget ikke var stjålet, har Trump selv gjentatt sine falske anklager om valgfusk og at han er utsatt for en heksejakt.

– Det var for pinlig og traumatisk for ham å tape valget. Derfor skapte han en forestillingsverden der han vant. Millioner av amerikanere har dessverre kjøpt denne fiksjonen, sier Hilmar Mjelde.

– Trump bedro sine egne velger økonomisk

I tillegg til det som betegnes som et regelrett kuppforsøk av Trump og hans medsammensvorne da han oppildnet folkemassene til å storme Kongressen og hindre Joe Biden i å bli innsatt som USAs neste president, mener 6. januar-komiteen at Trump lurte sine donorer da han samlet inn penger for å bevise valgfusk.

Valget Trumps aggressive innsamlingskampanje vil trolig bli etterforsket som ren svindel.

Innsamlingsmidlene, til sammen 2,5 milliarder kroner, skal ha blitt brukt til helt andre formål enn det donorene var forespeilet. Denne praksisen kan ende med straffeforfølgelse av Trump.

Fakta om stormingen av Kongressen i USA 6. januar 2021 * Tusenvis av Donald Trump-tilhengere var 6. januar i fjor samlet i Washington for å protestere mot valgresultatet og vise sin støtte til presidenten. * I en tale til demonstrantene gjentok Trump de udokumenterte påstandene om omfattende valgfusk. Han oppmuntret de frammøtte til å gå mot kongressbygningen på Capitol Hill. * Demonstrantene fulgte oppfordringen og stormet deretter Senatet, der senatorene var i ferd med å godkjenne resultatet av presidentvalget som ble holdt to måneder tidligere. * Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert. * En av demonstrantene ble skutt og drept av en politimann da hun forsøkte å trenge seg gjennom en barrikadert dør. Tre personer døde i helserelaterte hendelser under protestene, og en politimann fikk hjerneslag og døde dagen etter. * Over hundre politifolk fikk skader i sammenstøtene. Flere politifolk som var til stede, begikk selvmord i etterkant. * Samtidig med stormingen av kongressbygningen, tvitret Trump nok en gang at valget var stjålet fra ham. Han la også ut en video der han sa at han elsket demonstrantene, men ba dem om å gå hjem. * Drøyt seks timer etter at de ble evakuert, samlet kongressmedlemmene seg igjen i Senatet og Representantenes hus, hvor Bidens valgseier etter hvert – lenge på overtid – ble formelt godkjent av visepresident Mike Pence og Kongressen. * Over 820 personer er hittil tiltalt etter stormingen, og nærmere 200 er dømt. (Kilder: AP, The New York Times, Reuters, NTB)

– Det meste om selve kuppforsøket var kjent fra før. Det mest oppsiktsvekkende nye er hvordan Trump også bedro sine egne velgere økonomisk, sier Mjelde.

Han mener kommisjonens strategi ved å la Trump-allierte og republikanere legge frem bevis og detaljer, mens selve kommisjonen er mer tilbaketrukket, er svært effektiv.

– Han står definitivt svakere



– Hvor sterkt eller svakt står Trump nå?

– Han står definitivt svakere enn han gjorde for halvannet år siden. Men han er fortsatt den viktigste personen i partiet. Han vil i praksis være lederen til de eventuelt nominerer en ny presidentkandidat.

Det store spørsmålet er hvilke konsekvenser høringen vil få for Trumps posisjon innad i det republikanske partiet (GOP), og om det som blir avdekket vil føre til økt splittelse eller mer samling i partiet.

Anslagsvis 2.000 demonstranter tok seg inn i Kongress-bygningene der de folkevalgte gjemte og barrikaderte seg før de ble evakuert.

– Trumps standing i den offentlige opinion er skadet



– Mange i partiet tripper etter et nytt kapittel, uten Trump. Høringen har lykkes i å skade Trumps standing i den offentlige opinion, i alle fall midlertidig. Høringen har også økt sjansen for et strafferettslig etterspill for Trump. Det kan gjøre ham til så skadet gods politisk at også partiets velgere ønsker et nytt fjes i 2024, mener seniorforskeren ved Norce.

– Hvilken republikansk kandidat mener du kan utfordre Trump ved neste presidentvalg?

– Det er flust av senatorer og guvernører som vil utfordre ham, pluss Mike Pence. Jeg kan komme på minst 10-15 troverdige utfordrere, men det er ikke lett å si akkurat hvem som vil slå an i primærvalgene, svarer Mjelde.

– Det truer freden i landet

Selv om 6. januar-komiteen skulle føre til straffeforfølgelse og fengsling av Trump, tviler seniorforskeren på at de dype motsetningene i det amerikanske folket vil svekkes. Til det er frontene alt for steile. Trumps narrativ om at valget var stjålet har fortsatt gjenklang i store deler av befolkningen i USA.

– Polariseringen stikker langt dypere enn Trump. Polariseringen begynte på 1960-tallet og har bare akselerert de siste 10-20 årene. Det truer freden i landet, advarer USA-eksperten.

