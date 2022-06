Regjeringen advarer mot tvangsekteskap i sommerferien

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap) advarer om forsøk på å tvangsgifte barn og unge i sommerferien. Foto: Terje Bendiksby / NTB Les mer Lukk

NTB

Tre statsråder ber kommuner og andre være i beredskap i sommer, av frykt for at barn og unge blir tatt med til utlandet for å tvangsgiftes.