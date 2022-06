Unge Venstre-lederen mener Ingrid Alexandra bør frasi seg tronen

Prinsesse Ingrid Alexandra ble 18 år i januar. Denne uka markeres myndighetsdagen av det offentlige Norge. Her er hun på besøk på Stortinget tidligere i år. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Unge Venstre-leder Ane Breivik er gjerne med på feiringen, men ser helst at prinsesse Ingrid Alexandra aldri blir dronning i Norge.

– Det beste hadde vært hvis prinsesse Ingrid Alexandra, eller for så vidt faren hennes, valgte å abdisere selv – å gå selv. Da kunne vi kanskje fått en styreform som var mer i tråd med de prinsippene kongefamilien ofte snakker pent om – demokrati og folkestyre, sier Breivik til NTB.

Som leder i Unge Venstre er hun selv blant gjestene når regjeringen torsdag kveld arrangerer festmiddag på Deichman i Oslo for å markere at prinsessen er blitt 18 år.

Breivik sier hun gjerne skåler for prinsessen.

– Men jeg tror nok at kongefamilien også må skjønne at den rollen de har i offentligheten, er fryktelig, fryktelig utdatert og arkaisk.

Sterke forventninger

Unge Venstre-lederen understreker samtidig at prinsesse Ingrid Alexandra nå er myndig – og fri til å bestemme over sitt eget liv.

Men hun er også født inn i sterke forventninger.

– Jeg syns det er noe dypt problematisk – uten å snakke på vegne av prinsesse Ingrid Alexandra – ved at barn vokser inn i en familie i samfunnet ved det klare premisset om at de en dag skal overta en trone, sier Breivik.

Hun kaller monarkiet en direkte motsetning til demokratiet.

– Monarkiet er et symbol på det eneveldet man historisk sett hadde, og det er en styreform som ikke er i tråd med de prinsippene vi ellers baserer folkestyret vårt på – at folk skal velges inn i posisjoner på vegne av det offentlige Norge.

Stenger biblioteket

Statsministerens kontor opplyser til VG at prislappen for torsdagens middag er 3,7 millioner kroner – mens kostnaden vokser til 5 millioner kroner når også middag på slottet regnes inn.

Samtidig har det skapt reaksjoner at regjeringen har valgt å holde middagen på det nye hovedbiblioteket i Oslo – noe som betyr at det må stenge dørene for vanlige folk.

Ifølge Breivik kan man godt mene at det er smakløst å legge beslag på Deichman på denne måten.

– Men det er like smakløst de resterende 364 dagene av året der vi lever med en anakronisme, i form av kongehuset vårt.

– Men du setter pris på en god middag?

– Ja, jeg skåler gjerne i 18-årsfeiringen til folk når jeg blir invitert, sier Breivik.

Hun har heller ikke noe imot å spise på statens regning.

– Selv om det er synd at den regningen også går tilbake til skattebetalerne.