Rudy Giuliani var Trumps valgfusk-strateg: – Skyllet ettermælet sitt ned i do

This image released by Campfire Studios shows former New York City mayor Rudy Giuliani in a scene from the documentary "Rudy! A Documusical." (Campfire Studios via AP)

Den tidligere borgermesteren i New York hadde lenge heltestatus etter sin innsats under og etter terrorangrepet 11. september 2001. Mer enn 20 år senere står han ribbet tilbake, uten ære.

Under høringen om hva som egentlig skjedde før, under og etter stormingen av den amerikanske Kongressen 6. januar 2021, er Rudy Giuliani stevnet for å fremme Trumps påstander om valgfusk.

– Han blir ikke tatt seriøst lenger

Han skal dessuten ha forsøkt å overtale tjenestepersoner på delstatsnivå til å omgjøre lovlige valgresultater.

– Han var en hovedaktør.

Det mener seniorforsker ved Norce, Hilmar Mjelde. Han peker på den den tidligere borgermesteren i New York spilte en nøkkelrolle i forsøket på å villede velgerne om at Trump var valgets rettmessige vinner.

– Han blir ikke tatt seriøst lenger, fastslår Mjelde.

– Fremmet grunnløse konspirasjonsteorier



Rudy Giuliani regnes som en av de mest sentrale talerne i Trumps kampanje «Stop the steal». Les mer Lukk

Giuliani er stevnet av komiteen for sin konspiratoriske rolle i forkant av Kongress-stormingen. Sammen med advokatene Jenna Ellis, Sidney Powell og Boris Epshteyn skal Giuliani ha forsvart Trump og vært talspersoner for de falske påstandene om valgfusk.

– De fire som er stevnet i dag, fremmet grunnløse konspirasjonsteorier om valgfusk, drev forsøk på å gjøre om på valgresultatet eller var i direkte kontakt med den tidligere presidenten om forsøk på å stanse tellingen av valgmannsstemmene, heter det i en uttalelse fra lederen av 6- januar-komiteen, den demokratiske kongressrepresentanten Bennie Thompson.

– Giuliani vare en av USAs mest beundrede ledere

USA-eksperten Hilmar Mjelde mener Giuliani kan takke seg selv for sitt dype fall og mangel på troverdighet.

– Giuliani har gått fra å være en av USAs mest beundrede ledere til å skylle ettermælet sitt fullstendig ned i do, oppsummerer Mjelde.

Giuliani er medlem av Det republikanske partiet og regnes som en av de mest sentrale talerne i Trumps kampanje «Stop the steal».

Under kongresshøringen har Jason Miller, en av Donald Trumps advokater, og Trumps tidligere kampanjeleder Bill Stepien uttalt at Trump-advokat Rudy Giuliani var «beruset» valgnatta.

Fratatt advokatbevilling: «En trussel»



Seniorforsker ved Norwegian Research Centre (NORCE), Hilmar Mjelde. Les mer Lukk

Giuliani ble i juni 2021 fratatt advokatbevillingen i New York for å ha løyet om valgfusk. En ankedomstol fastslo at Trumps nære medarbeider sto bak beviselig falske og villedende uttalelser om presidentvalget, og at Giulianis oppførsel representerte en trussel.

Donald Trump på sin side holder fortsatt fast på sin forestilling om at han var den rettmessige vinneren av presidentvalget, og kaller anklagene mot ham for en forræderisk heksejakt.

Trakk seg som presidentkandidat



Rudy Giuliani jobbet på slutten av 1980-tallet i justisdepartement i Washington D.C. På begynnelsen av 1990-tallet arbeidet han som føderal anklager i New York. Han var borgermester i New York City i to valgperioder, fra 1994 til 2001.

I 2008 stilte Giuliani som presidentkandidat, men trakk seg etter en mislykket kampanje, og ga i stedet sin støtte til John McCain.

I 2018 ble han ansatt i Trumps juridiske team. Han var en av Trumps mest sentrale medarbeidere fram til valgnederlaget i november 2020.