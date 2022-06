Biden-rådgiver advarer: Putin har ambisjoner om å erobre hele Ukraina

Hvis Putin oppnår målet om å okkupere store deler av Øst-Ukraina, er det lite trolig at Russlands aggresjon vil stanse der.

Advarselen kommer fra underforsvarsminister i Biden-administrasjonen, Colin Kahl.

Mens de russiske styrkene hamrer løs på de ukrainske forsvarsstillingene i Øst-Ukraina, sendes stadig nye forsyninger med tunge vestlige våpen til fronten.

Håpet er å stanse den russiske fremrykkingen og i beste fall slå tilbake russerne og gjenerobre tapt territorium.

– Putin ønsker å erobre mye, om ikke hele Ukraina

– Russlands president Vladimir Putin ønsker sannsynligvis fortsatt å erobre mye, om ikke hele Ukraina, men har måttet begrense sine taktiske mål i krigen, sier Kahl ifølge Reuters. Han har tidligere fungerte som nasjonal sikkerhetsrådgiver for daværende visepresident Joe Biden og har bakgrunn fra Pentagon.

Hittil har de offisielle russiske ambisjonene vært å ta kontroll over Donbas-regionen. Ifølge Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj har Russland kontroll over rundt 20 prosent av Ukrainas territorium. Det inkluderer områder som er erobret etter invasjonen i februar, den annekterte Krim-halvøya og områder som holdes av prorussiske separatister i Donbas.

Putin vil neppe vil si seg fornøyd



Underforsvarsminister i Biden-administrasjonen, Colin Kahl.

Russerne ble slått tilbake da de forsøkte å omringe og innta hovedstaden Kyiv da krigen startet 24. februar. De måtte også trekke seg ut av Ukrainas nest største by Kharkiv etter harde kamper. I Sør er ukrainske styrker på offensiven for å drive russerne ut av Kherson.

Men dersom russerne klarer å få kontroll med Donbas, kan det bare være starten på krigen, som mange analytikere forventer vil vare svært lenge.

Underforsvarsminister Colin Kahl advarer verden om at Vladimir Putin neppe vil si seg fornøyd med dette krigsbytte. Tvert imot vil han trolig gjøre alt for å fortsette krigen og erobre stadig større deler av ukrainsk jord.

Manglende kapasitet

– Jeg tror fortsatt han har appetitt på en betydelig del av Ukraina, om ikke hele landet. Når det er sagt, tror jeg ikke han kan oppnå disse målene. De kan oppnå taktiske gevinster her og der, men ukrainerne holder stand. Jeg tror ikke russerne har kapasitet til å nå disse storslåtte målene, sa Kahl da han talte på et arrangement arrangert av Center for New American Security, skriver Reuters.

Flere internasjonale medier, deriblant Kyiv Independent, har gjengitt talen.

I sin tale viste Kahl til at Putin har imperialistiske ambisjoner og forsøker å rekonstruere det han mener er en strålende fortid for det russiske imperiet.

– Putin gikk inn i denne krigen for å sluke Ukraina

Likevel har Russland så langt ikke klart å sikre sine strategiske mål i Ukraina, og den ukrainske motstandsviljen og evnen har trolig kommet overraskende på Putin og hans generaler.

– Vladimir Putin gikk inn i denne krigen for å sluke Ukraina. Jeg tror han så for seg et slags tordenløp mot Kyiv, som ville endre regimet. Men russerne ble hardt beseiret i slaget ved Kyiv. De har også blitt skjøvet ut av Kharkiv. I sør og øst har russerne oppnådd gradvise gevinster, men de feier ikke gjennom det ukrainske forsvaret slik de hadde håpet å gjøre. Ukrainerne er fortsatt solide forsvarere, refererer det amerikanske forsvarsdepartementet fra Kahls tale.

– Hvis Ukraina faller, blir de baltiske statene neste

Russlands tidligere statsminister, Mikhail Kasyanov.

Russlands tidligere statsminister, Mikhail Kasyanov, var en gang en av Russlands mektigste menn. Nå er han blant Putins sterkeste kritikere. Han advarer om at krigen mot Ukraina bare kan være begynnelsen på en tid med russisk aggresjon.

– Hvis Ukraina faller, blir de baltiske statene neste, advarer Kasyanov, ifølge AFP.

Russlands eks-statsminister var i flere år en av Vladimir Putins nærmeste medarbeidere. Nå kjenner han ikke lenger igjen sin tidligere allierte.

– Da jeg så møtet i det russiske sikkerhetsrådet skjønte jeg at ja, det blir krig. Jeg kjenner disse menneskene, og ved å se på dem kunne jeg se at Putin var ute av det. Ikke i medisinsk forstand, men politisk. Jeg kjente en annen Putin, sier Mikhail Kasyanov.

Han tror Putin er villig til å la krigen i Ukraina vare i opptil to år for å nå sine militære og politiske mål.