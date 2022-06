Sture Bergwall settes fri

Sture Bergwall, tidligere mest kjent som Thomas Quick, var tilskuer under verdenscupen i hopp i Falun i slutten av februar. Foto: ULF PALM / TT / NTB scanpix

Svenske Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, kan løslates fra tvungen psykiatrisk behandling, ifølge en svensk domstol. Nå kan neste skritt bli erstatningskrav.

Fakta om Sture Bergwall: * Sture Bergwall, tidligere kjent som Thomas Quick, har vært underlagt tvungent psykisk helsevern siden 1991. Etter terapi på Säters sykehus tilsto Bergwall i alt 39 drap. Mange av sakene ble henlagt, men han ble i årene 1994 til 2000 dømt for til sammen åtte drap, blant dem på norske Therese Johannessen, Trine Jensen og Gry Storvik. * Han trakk alle tilståelsene i 2008 og ble senere frikjent i alle sakene. Den siste frikjennelsen forelå i november 2013. Det fantes aldri noen tekniske bevis mot Bergwall. * Han er dømt for ran og gisseltaking i 1990 og ble da underlagt psykiatrisk behandling.

Etter en ny psykiatrisk vurdering konkluderte svenske rettsmedisinere med at Bergwall kan skrives ut og i stedet overføres til åpen, frivillig behandling.

Bergwall skal i henhold til planen skrives ut fra Säters sykehus nordvest for Stockholm og flytte til Jämtland hvor deler av hans familie bor.

«Jeg har mye å fortelle og det vil jeg bruke tiden min til når jeg nå forlater Säter», skriver Bergwall på sin blogg etter at beskjeden kom.

«Jeg går med stor tiltro fremtiden i møte», avslutter han.

På samme sted uttryker hans eldre bror, Sten-Ove og kona Ingegerd, forbannelse over hvordan lillebroren har blitt behandlet.

«Nå flytter samfunnet ansvaret for Stures liv og velbefinnende over på oss», skriver de og trekker frem at den tidligere pasienten ikke engang har fått tilbud om flyttehjelp eller transport til ny bopel.

Sture Bergwall situasjon er heller ikke gjort enkølere av at han i forrige uka klarte å få et brudd i ryggen på en permisjon.

Vil kreve erstatning

Til ABC Nyheter forteller advokat Thomas Olsson, som har forsvart Sture Bergwall de siste seks årene, at de nå skal vurdere et eventuelt erstatningsspørmål.

– Det er det neste naturlige steget. Vi vil i nær fremtid starte arbeidet med å vurdere krav om erstatning, sier Olsson.

De neste månedene regner han med å vurdere om og hvordan et eventuelt erstatningskrav skal formuleres.

Olsson mener at det også kan bli en langdryg kamp, blant annet fordi det vil knytte seg interessante jurdiske vurderinger tilknyttet det at Bergwall i sin tid selv tilsto drapene.

- Men det er jo også et spørsmål om hvor stor skyld som påligger samfunnet. Han var da inne til behandling og fikk enorme mengder medisiner, sier Olsson.

Selv har Bergwall påpekt at hans tilståelser kom som følge av de narkotikaklassifiserte medisinene og den særegne behandlingsformen ved Säter.

Bergwall ble som Thomas Quick dømt for åtte drap, men er senere blitt frikjent for alle. Ett av drapene regnes fortsatt som uoppklart.

Har kostet mye

Det er særlig de svenske journalistene Hannes Råstam og Dan Josefsson som har bidratt til å avdekke for offentligheten hvordan Bergwall har blitt behandlet.

Thomas Olsson har jobbet intenst med gjenopptagelsessakene de siste årene, og hans advokatutgifter er allerede kompensert.

Selv vil han ikke anslå hvor store summer det kan være snakk om, men i enkelte saker dreier det seg om 1-2 millioner kroner-

- Denne saken har påført samfunnet store utgifter. På mange plan, sier han.

Olsson vil overfor ABC Nyheter ikke anslå hvor lang tid det vil ta å få avklart en eventuell erstatning til «Mannen som sluttet å lyve», for å låne tittelen til Josefssons bok om den psykiatriske behandlingen Bergwall har vært igjennom.

