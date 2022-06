Hvor har det blitt av visepresident Kamala Harris?

Da Kamala Harris ble valgt som visepresident i 2020 ble hun hyllet som historisk, og sett på som en kommende president. Men etter et og et halvt år i embetet er hun blitt nesten usynlig. Hva har skjedd?

7. november 2020 la visepresident Kamala Harris ut en video av seg selv i treningstøy, ute på tur, mens hun ringer Joe Biden og sier «Vi klarte det, Joe!». Da, fire dager etter valgdagen var resultatet klart – Joe Biden og Kamala Harris hadde vunnet over Donald Trump.

Det var en historisk dag. Harris ble den første kvinnelige visepresidenten. Med indisk mor og jamaicansk far ble hun også den første visepresidenten med aner fra Asia og fra Afrika.

Før hun trådte inn i rollen som visepresident hadde Harris bemerket seg som kongresskvinne. Den tidligere statsadvokaten var hard mot sine motstandere, og tok også Biden hardt i de første valgdebattene, da de begge kjempet om å bli demokratenes presidentkandidat.

Etter valget ble hun også av mange sett på som en naturlig arvtaker til presidentrollen. Med en president som vil være 82 år når den første presidentperioden er over, ble det også sagt at hun kun var «et hjerteslag fra presidentskapet».

Men etter snart ett og et halvt år i visepresidentrollen har Harris skuffet, blitt mer og mer anonym og ikke lyktes med oppgavene hun har blitt tildelt.

Det har også versert rykter om misnøye innad i Harris’ stab, og at flere har slutte i jobbene sine. Og det hjalp ikke på ryktet hennes da en anonym tidligere ansatt gikk ut i Washington Post og kritiserte Harris for å ikke være villig til å gjøre jobben som var nødvendig, og at hun tok frustrasjonen sin over sine ansatte.

Historisk dårlig oppslutning

USA-ekspert og TV 2-kommentator Eirik Bergesen mener man trygt kan si at Harris ikke har levd opp til forventningene.

USA-ekspert Eirik Bergesen mener de dårlige meningsmålingene og manglende politiske seire ikke er så dramatisk som det ser ut for Kamala Harris.

– Men samtidig var det også veldig store forventninger til henne.

De store forventningene har skapt stor fallhøyde for Harris, og tilbake i november, etter ett år som visepresident, scoret Harris historisk dårlig på en meningsmåling i regi av USA Today, utført av Suffolk University.

Meningsmålingene viste at bare 28 prosent av amerikanerne var fornøyd med jobben hun gjorde som visepresident. Det er lavere enn det tidligere visepresident Dick Cheney fikk tilbake i 2008. Cheney var kjent for å være en veldig upopulær visepresident, mye på grunn av hans innblandelse i Irak-krigen.

– Ikke så dramatisk som det ser ut til

Bergesen mener derimot det ikke er så dramatisk som det ser ut til.

– Det er ingenting som går direkte på henne. Samtidig tror jeg det har mye å si at også Biden har gjort det dårlig på meningsmålingene. Hun kunne vært så flink som hun bare ville, men alt hun gjør er knyttet til ham, og når han gjør det dårlig gjør hun også det. Det betyr ikke at hun er en dårlig politikere og at hun ikke vil finne seg til rette i rollen.

Harris har imidlertid heller ikke kunnet vise til noen politiske seire så langt som visepresident. Noe som har blitt lagt merke til av velgerne. Men Harris ikke fått det lett. Da hun fikk visepresidentembetet fikk hun samtidig ansvaret for to av de vanskeligste politiske sakene i amerikansk politikk – nemlig ulovlig innvandring fra Sør-Amerika og ny valglovreform.

– Ulovlig innvandring er et hett tema i USA, og et politisk felt Trump var veldig streng. Da Biden og Harris tok over, så man derfor den største innvandringsstrømmen på mange år, og det har ikke vært enkelt for henne å rydde opp i kaoset etter Trump, sier Bergesen.

– Hun møter også mye motstand av republikanerne når det gjelder å få laget ny valglovreform, så det har vært veldig vanskelig for henne å levere politiske resultater.

Dette har satt sinnene i kok hos flere velgere, og hennes manglende resultater og handling, særlig når det gjelder innvandrings-krisen, har ført til at flere har vært svært hard i kritikken mot henne. Nylig fikk blant annet tidligere dommer Jeanine Pirro, og nåværende medprogramleder av Fox News’ «The five» ut og kalte visepresidenten for lat.

Fortsatt tid til å ordne opp

De tøffe oppgavene Harris har blitt utdelt har fått flere til å spekulere i om Biden har satt Harris opp til å feile. Det er Bergesen uenig i.

– Biden er ikke tjent med at Harris feiler. Spesielt når det kommer til ulovlig innvandring. Her må de gjøre noe, og de er nødt til å løfte det opp på et høyt nivå. Selv har Biden vært opptatt av mer kritiske ting som pandemien og økonomien, derfor er det naturlig at Harris tar den jobben.

USAs president Joe Biden (t.v.) sammen med Kamala Harris. – Biden er ikke tjent med å sette opp Harris til å feile, mener USA-ekspert Eirik Bergesen.

– Hvis ingen hadde gjort det hadde de blitt beskyldt for å ikke ta det på alvor, legger han til.

Bergesen mener Kamela Harris fortsatt har tid på seg til å ordne opp i krisen.

– Det tar tid å ordne en sånn sak, og i tillegg må hun rydde opp i kaoset etter Trump. Det vil kunne bedre seg, og hun kan få til en løsning de kan selge inn som en seier.

– Hadde Biden-administrasjonen vært smart hadde de latt henne få ansvar for den nye våpenloven nå. Det ser ut til at demokratene kan få til en liten seier der, men det vil Biden ha ansvar for selv.

En sterk visepresident betyr en svak president

At Harris har vært mindre fremtredende enn det folk trodde etter valget, mener Bergersen egentlig ikke er så veldig rart.

– Det er veldig få visepresidenter som er fremtredende. Det ligger ikke i embetet, sier han.

– Samtidig har det vært veldig viktig for Biden å stråle, og ha oppmerksomheten. En veldig fremtredende og sterk visepresident, betyr at presidenten er svak.

Det sitter mange og lurer på om Biden vil stille til valg på nytt i 2024. Det kan også være en av grunnene til at Harris sitter stille i båten, mener Bergesen.

– Hvis hun fremstår som sterk, vil det kunne bety at Biden ikke tenker å stille. Skulle det stemme, og det blir annonsert at han ikke kommer til å gå for en periode til, vil vi nok få ser mer av henne, sier han.

Fortsatt favoritt

Harris er fortsatt favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat om Biden ikke stiller, sier Bergensen. Og utpeker USAs transportminister Pete Buttigieg som hennes fremste utfordrer.

– Men Buttigieg er for liberal, jeg tror ikke han kommer til å utfordre det som kan bli USAs første kvinnelige president. Jeg tror heller han kan bli hennes visepresidentkandidat.

USA-ekspert Eirik Bergesen mener visepresident Kamala Harris fortsatt er favoritt til å bli demokratenes presidentkandidat om Joe Biden bestemmer seg for å ikke stille.

USA-eksperten mener Harris vil kunne gjøre det godt mot en kandidat som Donald Trump, eller en som er lik.

– Mange har sammenlignet henne med Obama, på grunn av hudfarge og fordi de begge er smilende og blide vesener. Det har hun dessverre ikke kommet så godt ut av, fordi hun mangler hans retoriske styrke. Hun er imidlertid veldig god til å prosedere, og vil som tidligere aktor kunne gå til angrep på valgkampmotstandere som Trump eller Trump-lignende, og være veldig offensiv, sier Bergesen.