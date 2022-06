Sylvi Listhaug vil verne om oljebransjen: – Norge skal være den siste til å stenge krana

Fremskrittsparti-leder Sylvi Listhaug, her under Fremskrittspartiets landsmøte tidligere i vår, ønsker en bred front blant partiene som ønsker å utvikle norsk olje og gass også fremover. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Fremskrittsparti-lederen anklager Høyres Erna Solberg for å ha sådd tvil om oljeskattepakken og vil samle oljevennlige partier til å hegne om bransjen.

– Norge skal være den siste til å stenge krana. Det er bra for oss, det er bra for Europa og det er bra for verden. Nå haster det at vi finner og produserer mer, sier Sylvi Listhaug til VG.

Tidligere statsminister Erna Solberg (H) gikk i forrige uke ut og erkjent at oljeskattepakken under coronapandemien var for raus.

– Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, så har det vært helt unødvendig. Men det visste vi ikke da, sa Solberg til NRK.

Da coronasmitten kom våren 2020, var det en sterk bekymring for at petroleumsindustrien ville bli hardt rammet. Næringen ba om hjelp.

Regjeringen, med Høyre, Venstre og KrF, la fram en pakke. Rammene ble senere presset opp under forhandlinger i Stortinget med Frp, Ap og Sp.

Listhaug vil begrave usikkerheten

I dag ligger oljeprisen på over 120 dollar fatet, og gassprisene har aldri vært høyere.

Til VG sier Listhaug at hun vil begrave usikkerheten og samle Høyre, Ap og Sp med på en felles front mot partiene som ønsker en gradvis utfasing av olje og gass.

– Jeg skulle ønske at de fire partiene som ønsker en utvikling av olje og gass, hadde samlet seg om politikk fremover, som vil gi mest mulig aktivitet innenfor denne næringen. Og at vi parkerer de andre partiene, sier Listhaug til avisen.

Hun vil ha partiene med på å tillate leting etter olje og gass i nye områder, og å skrote klimakravet som ble stilt til bransjen da de fikk oljeskattepakken.

Melby vil ha Høyre med på oljefelt-stans

Utspillet fra Listhaug kommer samme dag som Venstre-leder Guri Melby bli med å stanse utbyggingen av Wisting-oljefeltet.

Melby mener at den omstridte utbyggingen av Wisting-feltet ikke hadde vært lønnsomt uten oljeskattepakken. Hun kom derfor med en utfordring til sin gamle sjef i en tale til Venstres landsstyret lørdag.

– Hvis du virkelig mener at den skattepakken var unødvendig, gå sammen med Venstre, så stemmer vi mot denne utbyggingen, sa Melby, ifølge NTB.

Wisting-feltet ligger i Barentshavet, rundt 30 mil nord for kysten av Finnmark. Det er planlagt å bygge ut dette feltet, noe som er omstridt og har møtt motstand fra flere hold på grunn av bekymring rundt klima- og miljøkonsekvensene.

Til VG sier Senterparti-leder og Finansminister Trygve Slagsvold Vedum at partiet ønsker stabilitet for oljesektoren, men vil ikke love noe dypere oljeinitiativ sammen med Høyre, Frp og Ap.