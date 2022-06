Høyre raser mot regjeringens forsvars-prioriteringer: – Helt absurd

Høyre vil prioritere Heimevernet i stedet for å utrede renholdet i Forsvaret som regjeringen vil.

At regjeringen tenker å bruke over seks millioner kroner på å utrede hvordan renholderne i Forsvaret skal bli offentlige ansatte, mener Høyres Mahmoud Farahmand er «helt absurd». Han vil gi pengene til Heimevernet i stedet.

I revidert statsbudsjett annonserte regjeringen at renhold skal tilbake til Forsvaret.

Den forrige regjeringen satte nemlig renholdet i forsvarssektoren ut på anbud, og siden 2016 har renholdet vært ivaretatt av eksterne leverandører.

Renhold i forsvarssektoren omfatter om lag én million kvadratmeter. Dette gjør oppdraget til en av de største renholdsleveransene i Norge. I Hurdalsplattformen varlset regjeringen at Forsvarsbygg skulle utrede en løsning som tilsvarer den som var før renholdet ble satt ut på anbud, men der dagens forventninger til kvalitet og effektivitet ivaretas og der ny teknologi benyttes.

Dette er nå lagt inn i regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett. Det får Høyres Mahmoud Farahmand til å reagere.

– Et bevis på regjeringens fullstendig mangel på prioriteringer, sier han til ABC Nyheter.

– Selv i fredstid ville dette vært en rar prioritering

Farahmand sitter i Stortingets finanskomité og er tidligere offiser i Forsvaret med utdannelse fra Krigsskolen. Han reagerer sterkt på regjeringens prioriteringer, særlig i lys av Ukraina-krigen.

Stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand.

– Dette er et spørsmål om prioriteringer og hva som skal være førende for Forsvaret. Regjeringen snakker selv om å styrke beredskap og sikkerhet, men velger å bruke penger som burde gått til nettopp beredskap på å tilfredsstille egne ideologiske kjepphester. Selv i fredstid ville dette vært en rar prioritering, men å ta et slikt grep samtidig som russiske stridsvogner ruller inn i Ukraina er bare helt absurd. Forsvaret trenger å styrkes, og penger til Forsvaret bør brukes på nettopp det, sier Farahmand.

I stedet for å bruke over seks millioner på å utrede hvordan renholderne i Forsvaret skal bli offentlige ansatte, vil Høyre heller omdisponere pengene til Heimevernet, og med det øke forsvarsgrenens kapabilitet, sier Farahmand

– Regjeringen rir kjepphester

Farahmand sier det er tverrpolitisk enighet på Stortinget om å videreøfre styrkingen av Forsvaret.

– Men for Høyre handler det om nytt materiell, sikre nok øvinger, styrke de nødvendige grenene i Forsvaret. Regjeringen velger heller å prioritere å gjøre renholdere offentlig ansatt. Det er dyr symbolpolitikk som verken styrker beredskapen, eller gjør Forsvaret bedre i stand til å forsvare landet, sier Høyre-representanten.

– Med vårt forslag vil Heimevernet bli tilført flere tusen øvingsdøgn, det er langt viktigere enn å ri kjepphester slik som regjeringen holder på med, legger han til.

Regjeringspartiene Ap og Sp forhandler med SV om revidert nasjonalbudsjett, men nådde ikke fristen for komme til enighet torsdag. Forhandlingene fortsetter nå på overtid. Aller siste frist for å komme til enighet er grytidlig fredag 17. juni, rett før budsjettet skal vedtas.