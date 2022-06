Stortinget krever svar om regjeringens Ukraina-håndtering

Kontrollkomiteen på Stortinget ber regjeringen redegjøre for håndteringen av Norges hjelp til Ukraina. Komitéleder Peter A. Frølich (H) mener det har dannet seg inntrykk av at regjeringen er bakpå. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

Kontrollkomiteen på Stortinget ber regjeringen gjøre rede for bistanden Norge har gitt til Ukraina. Inntrykket hittil er lite tillitvekkende, mener Høyre.

Et flertall i kontrollkomiteen har sendt et brev for å be regjeringen om svar, skriver VG. Brevet kom i stand på initiativ fra Høyre. Frp, Venstre, Rødt og SV stiller seg bak.

Brevet er sendt utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap), men komitéleder Peter Frølich (H) sier de også vil se på hvordan statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har håndtert situasjonen.

– Det vil være naturlig å se på statsministerens rolle. Han har en koordinerende rolle i det hele. Hvis det er mangel på koordinasjon i regjeringen, så vet vi hvor ansvaret til sjuende og sist ligger, sier Frølich til avisen.

Brevet gjelder den sivile bistanden Norge er bedt om å bidra med. Anmodninger om våpen og militært utstyr holdes utenfor.

Regjeringen bes om å svare kontrollkomiteen innen tirsdag 21. juni.

– Bakpå

Frølich mener det har dannet seg et inntrykk av at regjeringen ligger bakpå. Komiteen stiller derfor spørsmål ved regjeringens tidsbruk og hvem som har hatt ansvar for hva.

– Noe har kommet til overflaten. Andre ting kan fremdeles ligge begravet. Derfor stiller vi spørsmål, sier han.

Forrige uke ønsket Høyre å hasteinnkalle justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) til Stortinget. Bakgrunnen var at det var flere uker siden Ukraina hadde bedt europeiske land om å ta imot sårede soldater. Det var sendt til sammen fire anmodninger til Norge om å bistå. Det skal da ha oppstått en uklarhet om hvilken statsråd som hadde ansvar for å svare Stortinget – justisministeren eller helseminister Ingvild Kjerkol (Ap).

Høyre mener det ikke er godt nok.

– Dette er en krig. Det står om liv og død. Vi er ekstremt avhengig av at det er orden i rekkene i regjeringen, slik at vi kan håndtere anmodningene på en god måte. Det som er kommet fram, har vært lite tillitvekkende, sier Frølich.

Vil ha full oversikt

Kontrollkomiteen ber regjeringen legge fram full oversikt over saksbehandling og ansvarsfordeling knyttet til krigen. Dette er formulert i tre spørsmål:

* Kontrollkomiteen ønsker en oversikt over alle bistandsanmodninger som regjeringen har mottatt. Enten gjennom EUs ordning for sivil beredskap, eller gjennom andre kanaler.

* Komiteen vil også vite når hver enkelt anmodning ble mottatt. Hva det gjaldt, samt hvilken statsråd som hadde ansvaret. Dersom ansvaret for håndteringen ble endret underveis, vil komiteen ha svar på dette også.

* Komiteen ber også regjeringen gi en oversikt over eventuelle purringer. I tillegg ønskes det oversikt over tidspunkter og innhold i tilbakemeldinger regjeringen har sendt.

I brevet lister kontrollkomiteen opp at den ønsker innsikt i anmodninger relatert til beredskap, krisehåndtering, medisinsk hjelp og utstyr og mottak av flyktninger som direkte angår krigen. De vil også ha svar på hva Norge ble bedt om å bidra med innen alle disse områdene før krigen brøt ut.

KrF og MDG er ikke i komiteen, mens Ap og Sp ikke er med på brevet.