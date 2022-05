Vedum om SV: – Det er bedre å ha gode venner enn et dårlig samliv

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er klar på at han ikke ønsker noe samliv med SV i regjering.

NTB

Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum takker for LOs forsøk på samlivsterapi, men vil bare være venner med SV.

– Jeg takker for rådet, men jeg holder fast ved vennskapet, sa finansministeren i sin hilsningstale til LO-kongressen tirsdag.

Dagen i forveien brukte LO-leder Peggy Hessen Følsvik sin åpningstale til å utfordre Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV til å finne sammen og danne en flertallsregjering.

Etter talen var Vedum raskt ute for å avklare at det ikke er aktuelt for Sp å slippe SV inn i regjeringen nå.

– Jeg mener det er bedre å ha gode venner enn et dårlig samliv, sier Vedum til NTB.

Energi- og sikkerhetspolitikk

Sp-lederen viser til at Arbeiderpartiet og Senterpartiet var i sonderinger med SV på Hurdal etter valget i fjor høst.

– Og det var noen pilarer som sto der, for eksempel energipolitikken og sikkerhetspolitikken. Og de pilarene er blitt enda viktigere nå i løpet av vinteren, sier Vedum.

Han trekker fram våpenstøtten til Ukraina og forholdet til Nato som saker der SV har et annet syn enn regjeringspartiene – i tillegg til de norske olje- og gassleveransene til Europa.

Større frihet

I etterkant av valget har Senterpartiet likevel falt kraftig på meningsmålingene, mens SV har holdt stand.

– Hvem er det som kommer best ut?

– Det er sakene som teller. Så vil målingene kunne gå litt opp og ned. Jeg er opptatt av de sakene vi gikk til valg på. Og det var substansen i sakene som gjorde at SV valgte å reise fra Hurdal, sier Vedum.

Han trekker også fram at partiene har større frihet når de ikke er bundet til samliv.

– I sikkerhetspolitikk, for eksempel, er det ikke SV som har stått oss nærmest. Når vi ikke er i regjering sammen, har de større frihet, for eksempel til å ha en Nato-debatt gående, til å skrive leserbrev i andre land, og å ha diskusjoner om våpenbistand. Hvis de hadde vært en del av regjeringen, så hadde vi hatt den diskusjonen internt i regjeringen. Vi hadde sikkert taklet det også, men det hadde vært mer krevende, fastslår Vedum.

Vil kjempe i Stortinget

Også fungerende SV-leder Kirsti Bergstø var tirsdag på plass på LO-kongressen for å holde hilsningstale.

Hun kaller ønsket fra LO-lederen om å få SV inn i regjering «hyggelig».

– Men SV har vært veldig tydelig på hva som er viktigst for oss – det er den politiske kursen og de politiske endringene. Hvis man ikke vil endre seg for å faktisk få ut den beste kraften i hverandre, så er det heller ikke liv laga for noe samliv, sier Bergstø til NTB.

Hun viser til at regjeringspartiene og SV stort sett har klart å finne sammen i Stortinget i de retningsgivende sakene, som budsjettet i fjor høst og krisepakkene i vinter. Men Bergstø konstaterer at samtaler om regjeringssamarbeid ikke er på trappene nå.

– Vi kommer til å fortsette kampen fra Stortinget, sier hun.

– Vi har ikke registrert at regjeringspartiene har sagt at de er klar til å rydde bordet og starte samtaler med blanke ark.