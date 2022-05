Solberg: Oljeskattepakken var unødvendig

Erna Solberg mener ettertiden har vist at oljeskattepakken var for gunstig.

NTB

Erna Solberg erkjenner at det var en feil å innføre den gunstige oljeskattepakken under pandemien.

– Jeg tror de fleste av oss kan se at med de høye oljeprisene vi har nå, så har det vært helt unødvendig. Men det visste vi ikke da, sier Høyre-leder og daværende statsminister Erna Solberg til NRK.

Da coronasmitten kom våren 2020, var det en sterk bekymring for at petroleumsindustrien ville bli hardt rammet. Næringen ba om hjelp.

Regjeringen, med Høyre, Venstre og KrF, la fram en pakke. Rammene ble senere presset opp under forhandlinger i Stortinget med Frp, Ap og Sp.

I dag ligger oljeprisen på over 120 dollar fatet, og gassprisene har aldri vært høyere.

– Dette må vi ta på kappen for at norsk politikk gjorde en feil. Norsk politikk stimulerte for hardt på det tidspunktet fordi man var redd for å se et helt annet bilde, sier Solberg.

Også regjeringspartiene stemte for den utvidede pakken.

– Jeg tenker at det var en stor grad av usikkerhet. Det var en tøff lobbyvirksomhet mot alle politikere på Stortinget fra alle selskaper i oljebransjen, sier Solberg.