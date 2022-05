Oslo Ap vil droppe Fornebubanen med mindre en rekke krav innfris

NTB

Arbeiderpartiet i Oslo ønsker at byggingen av Fornebubanen skal gjennomføres. Men kun dersom seks krav blir innfridd, sier byrådsleder Raymond Johansen.

– Problemet med situasjonen vi befinner oss i, handler om at vi blir bedt om å bruke svært mye av fellesskapets penger på kun ett prosjekt. Det er krevende for Arbeiderpartiet i Oslo, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

– Derfor kan vi ikke støtte byggingen av Fornebubanen uten at en rekke krav innfris, understrekte han.

Mandag kveld møtte han og gruppeleder Andreas Halse (Ap) pressen i Oslo rådhus etter et ekstraordinært møte i partiet om den mye omtalte Fornebubanen, den planlagte T-banelinjen mellom Majorstuen og Fornebu.

Prosjektet skal etter planen stå ferdig i 2029, men en økt prislapp har ført til diskusjoner om hele prosjektet burde skrinlegges.

Stiller seks krav

Fornebubanen er isolert sett et godt kollektivprosjekt og bør bygges, mener Johansen. Men kun dersom følgende krav innfris:

* I dag står Oslo for 53 prosent av kostnadene. Det mener Arbeiderpartiet må reduseres, og at en mindre andel av bompengene fra Oslo brukes på dette prosjektet.

* Utbyggere må bidra mer. Det er store grunneiere og utbyggere som tjener mye, og kan bidra med mer, mener Ap.

* Fordelingen av utbyggerinntektene må komme både Oslo og Viken til gode.

* Viken må ta et klart større ansvar for fremtidige kostnadsøkninger, utover den prisen som nå er kjent. Risikoen for prisøkninger kan ikke legges på Oslo øst og sør.

* Oslo og Bærum må organisere byutviklingen på en måte som sørger for at grunneierbidrag kommer inn og passasjergrunnlaget blir tilstrekkelig.

* Økt kapasitet på Grorudbanen, gjennom ombyggingen av Majorstua-stasjon, må realiseres innenfor Oslopakke 3-budsjettet.

Uklar fremtid

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap. Foto: Terje Pedersen / NTB Les mer Lukk

– Dette er Oslo Aps krav. Mitt klare inntrykk er at alle byrådspartiene vil være opptatt av at fordelingen blir enda bedre. Vi starter nå den forhandlingen med sikte på å få det til, sier Johansen.

Prosjektet skal vedtas i Oslo bystyre og Viken fylkesting.

– Vi står oppi en svært krevende sak som har store konsekvenser for byens framtid og framtiden til regionen vår. Oslo bærer en altfor høy kostnad for dette prosjektet, sa Johansen.

– Nå har vi lagt fram våre seks krav, som det er et tydelig rasjonale for, sa han.

– Vanskelig å forholde seg til

Oslo Aps krav omtales som krevende av Fylkesrådet i Viken.

– Det er vanskelig å forholde seg til at det fremmes nye krav en måned etter at Oslopakke 3-forhandlingene ble avsluttet, sier fylkesråd Edvin Søvik (Ap) for finans og administrasjon i en uttalelse sammen med fylkesråd Olav Skinnes (Sp) for distrikt og vei.

De sier at de fremdeles ønsker å komme fram til en løsning som sikrer kollektivtilbudet i Oslo-området, i tillegg til å ivareta klimahensyn.

– Samtidig er det ikke et alternativ å reforhandle hovedlinjene i Oslopakke 3-enigheten nå. Vi trenger litt tid til å vurdere og se nærmere på hva som faktisk er foreslått, før vi bestemmer oss for hva vi gjør videre, heter det i uttalelsen.

Høy prislapp gir kalde føtter

Prislappen for prosjektet har for lengst gått over kostnadsrammen. Den var først beregnet til 16,2 milliarder kroner. I januar 2022 kom nye beregninger som viste at prisen kunne stige til 21,5 milliarder. I april 2022 ble anslagene justert opp ytterligere, til 23,3 milliarder kroner.

Samtidig er byggingen i full gang. Flere steder i og rundt Oslo pågår nå byggingen av tunneler og graving av svære groper som skal huse den nye T-banestrekningen.

De store kostnadsoverskridelser har altså gitt politikerne i Oslo kalde føtter. Høyre, Venstre, KrF og MDG i Oslo ønsker å fortsette å bygge banen. Sp og Frp har gått inn for å skrote prosjektet. Mandag ble det klart at også Rødt sier nei til banen. Dermed er Ap og SV tungen på vektskålen for å avgjøre Fornebubanens fremtid.