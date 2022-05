Erdogan til Putin: Nødvendig med sikkerhetssone i Syria

USA, som har kjempet sammen med YPG mot IS i Syria, har advart Nato-allierte Tyrkia mot å starte en ny offensiv og sagt at det kan sette amerikanske soldater i fare.

NTB

Recep Tayyip Erdogan har sagt til sin russiske motpart at det er avgjørende å opprette en såkalt «trygg sone» inne i Syria, ifølge Tyrkias presidentkontor.

Erdogan varslet senest i forrige uke en ny tyrkisk militæroffensiv i nabolandet Syria for å opprette en slik sone.

Tyrkiske styrker og alliert milits kontrollerer fra før deler av det nordlige Syria. Andre deler kontrolleres av den kurdiske YPG-militsen, som Tyrkia regner som PKK-geriljaens forlengede arm i Syria. Også USA, Russland og det syriske regimet har soldater i grenseregionen.

Russland og Tyrkia ble i 2019 enige om at russisk militærpoliti og syriske grensevakter skulle begynne å presse kurdisk milits 30 kilometer vekk fra den tyrkiske grensa.

Erdogan sa mandag til Russlands president Vladimir Putin at en slik sone ennå ikke er etablert og at det er «påkrevd å sikre disse områdene», opplyser kontoret hans. Erdogan hevdet at kurdisk milits fortsetter å angripe Tyrkia, som regner YPG for å være en terrorgruppe.

USA, som har kjempet sammen med YPG mot IS i Syria, har advart Nato-allierte Tyrkia mot å starte en ny offensiv og sagt at det kan sette amerikanske soldater i fare.

Erdogan sa også til Putin at Tyrkia er klar til å gjenoppta en rolle i å få en slutt på krigen i Ukraina. Det inkluderer deltakelse i en mulig «observasjonsmekanisme» med Ukraina, Russland og FN, heter det fra Ankara.

Etter at Russland invaderte Ukraina 24. februar, deltok landene i forhandlinger i Istanbul i mars om å få en slutt på krigen.