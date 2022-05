Orban: – Løsninger først, så sanksjoner

NTB

Ungarns statsminister Viktor Orban gjentok mandag kravet om at Ungarn må få sikret energiforsyningen sin før man innfører stans på oljeimport fra Russland.

– Fram til nå, i de første fem sanksjonspakkene, har man først kommet med sanksjonene, så har man tenkt på konsekvensene de vil få og hvordan løse dem. Siden det nå dreier seg om energi, må vi endre vår inngang, sier Orban på vei inn til EUs toppmøte.

Han var tydelig på at det ikke finnes noe kompromiss ennå. Orban la til at man først må finne løsninger for at Ungarn kan få garantert energisikkerheten sin.

Som han har gjort flere ganger tidligere gikk Orban til angrep på EU-kommisjonen, som han mener må stå ansvarlig for at man ikke er enige om sanksjoner mot russisk olje.

– Tidligere har vi vært enige om at rådet ikke skulle foreslå noe på energiområdet som ikke medlemslandene er enige om på forhånd. Nå har vi plutselig fått inn ideen om at vi skal innføre sanksjoner på olje, sier han.