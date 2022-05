Stortingspresidenten i Moldova: – Viser vår tydelige støtte

NTB

Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker mandag Moldova. Der vil han vise norsk støtte til et land som er sterkt påvirket av Russlands krig i Ukraina.

Moldova har tatt imot store mengder flyktninger fra Ukraina og frykter at også de kan bli angrepet. Utbryterregionen Transnistria, der Sovjetunionen aldri forsvant, er tett knyttet til Russland. Det har vært meldinger om uroligheter der i forbindelse med krigen i Ukraina.

Stortingspresident Masud Gharahkhani besøker mandag og tirsdag landet sammen med presidentene i nasjonalforsamlingene i nordiske og baltiske land. De vil vise støtte til demokratiutviklingen. Flere i Moldova ønsker seg inn i EU og Nato, selv om det er grunnlovsfestet at landet skal være nøytralt.

– Årsaken til at vi kommer hit er at vi vil vise støtte til Moldova som en uavhengig og selvstendig stat, men også til de kreftene som jobber for demokratiske reformer og rettsreformer, sier Gharahkhani til NTB like etter at han har landet i Moldova.

– Et felles besøk fra Norden og Baltikum viser vår tydelige støtte, sier Gharahkhani.

– Hva er budskapet du vil gi dem som frykter at Moldova skal bli angrepet?

– Jeg var i Ukraina 8. mai, og budskapet mitt da var at vi støtter Ukrainas kamp for å være et selvstendig fritt og demokratisk land, det er det samme budskapet jeg vil dele her. Det er ganske symboltungt at alle de nordiske og baltiske lederne er her og viser støtte, sier Gharahkhani.

Venter EU-diskusjon og spørsmål om penger

Han ønsker å takke landet for den innsatsen det har gjort siden krigen startet.

– Jeg vil takke dem, både Moldova som stat, men også samfunnet som har stilt opp på denne måten. Det er ikke bare, bare når du sliter økonomisk med å ta imot mange flyktninger på kort tid, sier stortingspresidenten.

Han regner med at spørsmålet om mulig EU-medlemskap vil bli tema på møtene med statsminister Natalia Gavrilita og representanter fra nasjonalforsamlingen tirsdag. Norge har gitt Moldova pengestøtte for å håndtere flyktningkrisen. Gharahkhani sier det trolig vil bli uttrykt ønske om økt støtte.

– Moldova må prioriteres

Flyktninghjelpens generalsekretær Jan Egeland sier det er bra at Gharahkhani besøker Moldova og viser at Norge vil fortsette å prioritere støtte til landet.

– Moldova er det landet vi vil prioritere mest etter operasjoner inne i Ukraina, fordi det er det fattigste landet i Europa og har titusener på titusener av ukrainske flyktninger. Samtidig er det et land med indre spenninger som er meget dårlig forberedt på å ta en stor flyktningbefolkning, sier Egeland til NTB.

– Det er beundringsverdig hvordan de har holdt grensene åpne og mottatt så mange flyktninger. Det er i og for seg også bemerkelsesverdig at så mange ukrainere foretrekker å være i fattige Moldova og for eksempel ikke ønsker å ta imot tilbud om å komme til rike og trygge Norge, sier han.

Egeland sier at Norge allerede har gitt øremerkede midler til deres arbeid i Moldova.

– Vi er meget fornøyd med Norge som giver. De prioriterer arbeidet inne i Ukraina som nummer én og så i Moldova som nummer to. Det er det vi også gjør. Det er ikke EU som trenger hjelp først og fremst, men Ukraina og Moldova i de områdene som er vanskelig å komme til og hvor det er små ressurser. De må fortsette å prioritere dette, sier Egeland.

Møter statsministeren

Tirsdag skal de nordiske og baltiske lederne møte Moldovas parlamentspresident Igor Gruso, samt statsminister Gavrilita. De skal også på møter i nasjonalforsamlingen.

Mandag møter stortingspresidenten ukrainske flyktninger, representanter fra Flyktninghjelpen og en rekke FN-organisasjoner. Gharahkhani sier han er dypt imponert over hvordan Moldova stiller opp for nabolandet.

Samtidig sier han at det er et land der situasjonen er spent.

– Jeg tror alle skjønner at situasjonen blir spent med den beliggenheten Moldova har, at de er så sterkt påvirket av krigen, ikke bare når det gjelder flyktninger, men også at økonomien har endret seg, og man har den historikken, sier Gharahkhani.