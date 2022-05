Trygve Slagsvold Vedum dypt uenig i Unge Venstres helligdagsutspill

NTB

Unge Venstres forslag om å fjerne de kristne helligdagene og erstatte dem med vanlige fridager faller ikke i smak hos Trygve Slagsvold Vedum.

– Ser at sentrale Venstre-folk nå tar til orde for å fjerne alle de kristelige helligdagene, og at det brukes ord om utdatert og tåpelig om de røde dagene. Jeg er dypt uenig i at vi skal fjerne dette som fridager, skriver finansministeren og Sp-lederen på Facebook.

Torsdag gikk Unge Venstres leder Ane Breivik ut i Nettavisen og uttalte at de ti helligdagene som er basert på kristendommen, bør fjernes og erstattes med vanlige fridager som folk kan tas ut når det passer.

– Vi har ikke lenger en statskirke, sa Breivik, og mente også at det er ubeleilig og ineffektivt at det blir mange inneklemte dager.

– Det at vi tar vare på noen tradisjoner mener jeg er bra for oss som samfunn, og ting blir flatere hvis flere og flere særpreg knyttet til vår historie skal fjernes. Klokt forvaltet binder tradisjoner oss sammen, og jeg mener også de fridagene som er knyttet til de røde dagene, skaper litt felles pusterom. Disse dagene og tradisjonene styrker fellesskapet vårt, skriver Vedum.