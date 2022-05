Russisk TV-vert: Donald Trump og Maga-bevegelsen er kjennetegnet på en fascistisk stat

Som svar på en artikkel i The New York Times som stemplet Russland som fascistisk, dro en russisk TV-vert opp Donald Trump og hans tilhengere som motargument.

I et videoklipp delt på Twitter kan man se den russiske TV-verten Vladimir Solovjov gå hardt ut mot USAs tidligere president Donald Trump og hans tilhengere, som har fått navnet Maga-bevegelsen.

Solovjov sier Trump og hans tilhengere er selve kjennetegnet på en fascistisk stat.

Det skriver Business Insider.

Slo fast at Russland var fascistisk

Årsaken til utsagnet bunner i en artikkel publisert i The New York Times, skrevet av historieprofessor Timothy Snyder. I artikkelen slår professoren, som spesialiserer seg på fascisme og totalitarisme, fast at Russland er et fascistisk land.

Snyder skriver blant annet at en tidsreisende fra 1930-tallet ikke ville ha noen problemer med å identifisere Putin-regimet som fascistisk, og viser til det kontroversielle Z-symbolet og president Vladimir Putins grunnløse begrunnelse for invasjonen av nabolandet Ukraina.

– Hør her jævler

Dette likte ikke TV-verten Solovjov, som startet motargumentet sitt med å si:

– De hevder jevnlig at Russland er et fascistisk land. Hør her, jævler!

Solovjov viste så til Trumps oppførsel og retorikk under valgkampen og hans slagord «Make America Great Again», som han mente var typiske eksempler på fascisme, og påpekte samtidig symbolikken i Maga-bevegelsens røde hatter.

Han anklaget også Trump for å opprettholde «hatefulle ytringer».