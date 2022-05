Hardkjør mot Jan Christian Vestre i Stortinget

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) rister av seg kritikken fra Frp om at regjeringen farer med store ord og lite handling i næringspolitikken. Foto: Javad Parsa / NTB

NTB

Store ord og lite handling. Det er dommen Frps Sivert Bjørnstad feller over næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Det ble et aldri så lite næringspolitisk munnhoggeri da de to møttes i Stortingets spørretime tirsdag.

– Det var ikke måte på hva statsråd Vestre skulle utrette da han tiltrådte. Norge skulle eksportere mer enn noensinne, industrien skulle bli grønnere og mer nyskapende, og ikke minst skulle vi gå fra en passiv til en aktiv næringspolitikk, sa Bjørnstad, som er Fremskrittspartiets næringspolitiske talsperson.

Ingen saker

Men siden valget har næringskomiteen ikke har fått en eneste sak fra Vestre og hans departement, påpekte han.

– Ikke en eneste melding, ikke en eneste proposisjon, slo Bjørnstad fast og forlangte deretter svar på hva Vestre konkret har brukt tida til.

– Dette har jeg gledet meg til å svare på, repliserte Vestre.

– Siden vi tiltrådte, har vi levert tre ganger flere næringssaker til Stortinget enn det Solberg-regjeringen gjorde i sitt første halvår, slo han fast og viste blant annet til at det er bevilget 3 milliarder grønne kroner mer til industrien i Fastlands-Norge, og at regjeringen har levert en eksportreform som nå ligger til behandling i Stortinget.

Nye lanseringer

De neste ukene vil regjeringen komme med flere nye lanseringer, som grønt industriløft, ny batteristrategi og ny eierskapsstrategi, varsler han.

– Jeg kan berolige representanten med at de neste månedene vil Stortinget få mer enn nok å gjøre, sa Vestre.

I Stortinget ble han også utfordret på regjeringens foreslåtte kutt til forskning og innovasjon i revidert nasjonalbudsjett.

Ocean Space Centre

Høyres Linda Hofstad Helleland er kritisk til at regjeringen blant annet har satt byggingen av havforskningssenteret Ocean Space Centre i Trondheim på pause og kuttet bevilgningene til senteret med 405 millioner kroner.

Vestre lover imidlertid at senteret skal bygges. Pausen skyldes at regjeringen ønsker å gjennomgå planene på nytt i en situasjon der materialkostnadene har steget kraftig, samtidig som norsk økonomi står i fare for å bli overopphetet.

– Det er et prosjekt som vi skal realisere, vi vil realisere det, vi har jobbet for det i opposisjon, vi kommer til å jobbe for det i posisjon, sa han.

Uro om forskning

Helleland kritiserte også regjeringen for å skape uro om Forskningsrådet. For snart to uker siden ble hele styret avsatt.

– Dette vil svekke norsk innovasjonsevne og konkurransekraft, som er helt avgjørende for bedriftene nå. Det viser en manglende forståelse for betydningen av forskning, for utviklingen av ny grønn næring, det regjeringen gjør nå, sa hun.