Stortingskomité-ja til stemmerett for 16-åringer

Kontroll- og konstitusjonskomiteen går inn for stemmerett til 16-åringer, men trolig faller forslaget i Stortinget. Foto: Vidar Ruud / NTB Les mer Lukk

NTB

Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget går inn for å åpne for at 16- og 17-åringer kan stemme i kommune- og fylkestingsvalg.