Erna Solberg har fått klimatoppverv i FN

Solberg skal lede et høynivåpanelet sammen med statsministeren i Antigua og Barbuda. Vervet har ikke vært offentlig kjent tidligere. Les mer Lukk

NTB

Eksstatsminister Erna Solberg (H) startet i mars i et nytt toppverv i FN. Jobben er å hjelpe klimarammede øystater som står i fare for å legges under vann.