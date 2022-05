MDG vil femdoble skattefritaket for hytteutleie – Stortinget sier nei

Det bygges mye, og ofte stort, i den norske fjellheimen. MDG vil øke skattefritaket for hytteutleie kraftig for å redusere utbyggingen, men får nei fra Stortinget. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

NTB

MDG foreslår å øke skattefritaket for utleie av hytter fra 10.000 til 50.000 kroner. Men et flertall på Stortinget vender tommelen ned.

Å øke skattefritaket kan gjøre det mer attraktivt å leie ut hytta, noe som på sikt kan få hytteutbyggingen ned, mener MDG.

Mange nye hytter er store, energikrevende og omgitt av bebyggelse og infrastruktur, noe som har ført til stor belastning på natur og dyreliv, heter det i forslaget som ble behandlet i finanskomiteen på Stortinget tirsdag.

MDG viser til at nordmenn i snitt bruker hytta 40–50 dager i året, som vil si at de står ledige nesten 90 prosent av tida.

– Det betyr at det er stort potensial for et utleiemarked for hytter. Forslagsstillerne vil gjøre det lettere og mer økonomisk gunstig for de som ønsker å leie ut hytta, heter det i forslaget.

Men på Stortinget vender et flertall av partiene tommelen ned.

– Vår holdning er at dette er et spørsmål som må tas i de ordinære budsjettene siden det har en økonomisk konsekvens, sier saksordfører Helge Orten fra Høyre til NTB.

Han stiller seg uansett negativ til forslaget.

– Vi er skeptiske til å øke dette fradraget og om det vil ha den effekten MDG beskriver, sier han.