Russisk FN-topp trekker seg i protest: – Aldri skammet meg så mye

NTB

Boris Bondarev, Russlands ambassadør til FNs Genève-kontor, trekker seg i protest mot krigen i Ukraina og langer ut mot Kreml.

Bondarev skriver i et avskjedsbrev som blant annet er publisert på Linkedin , at angrepet på Ukraina også er en alvorlig forbrytelse mot det russiske folket.

– Aldri har jeg skammet meg så mye over landet mitt som siden 24. februar, skriver han med henvisning til datoen da krigen startet.

Bondarev skriver at de som har besluttet å gå til krig, har gjort det for å forbli ved makten for evig.

Løgner

Han mener utenriksminister Sergej Lavrov er et eksempel på hvordan systemet er blitt forringet.

– På 18 år har han gått fra å være en profesjonell og utdannet intellektuell som mange av mine kollegaer hadde stor respekt for, til å bli en person som konsekvent kommer med sprikende utsagn og truer verden med atomvåpen, skriver Bondarev i brevet, som også er delt av advokaten Hillel Neuer på Twitter.

Bondarev skriver at løgnene har tatt over i det russiske utenriksdepartementet. De siste årene har løgnene nådd et katastrofalt nivå, skriver han.

– Det er blitt bygget et system som lurer seg selv, skriver diplomaten.

Bekymret

Bondarevs oppsigelse utgjør en sjelden, om ikke enestående, offentlig erklæring av misnøye rettet mot Russlands krig i Ukraina fra et medlem av det russiske diplomatkorpset.

– Det er uutholdelig det regjeringen min gjør nå. Som embetsmann må jeg bære en del av ansvaret for det, og det vil jeg ikke, sier Bondarev på telefonen til nyhetsbyrået AP.

Han sier at han ikke ennå har fått noen reaksjoner fra tjenestepersoner i hjemlandet, men legger til:

– Er jeg bekymret for den mulige reaksjonen fra myndighetene i Russland? Det må jeg være bekymret for.

Eksempel

På spørsmål om noen av kollegaene hans føler det samme som ham, svarer Bondarev at ikke alle russiske diplomater er tilhengere av krig.

– De er fornuftige, men må holde kjeft, sier han.

Han sier det er mulig at han selv blir gjort til et eksempel for å hindre andre fra å gå imot Russland.

– Dersom jeg blir stilt for retten, kommer ingen til å følge i mitt spor selv om de hadde villet, sier han.

Bondarev sier videre til AP at han ikke har noen planer om å forlate Genève til tross for at han slutter i jobben.