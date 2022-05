PKK står i sentrum av Nato-bråket: – Ikke bukk under for Erdogans press

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan setter foten ned for finsk og svensk Nato-medlemskap. Han mener de nordiske landene huser det kurdiske arbeiderpartiet (PKK) som står på Tyrkias terrorliste. Les mer Lukk

I et intervju med VG sier PKK-talsmann at Tyrkia misbruker Nato-medlemskapet sitt, og oppfordrer nordiske land til å ikke bukke under for Erdogans press.