Ap og Sp vil forsterker tiltakene mot kjedemakt

Næringskomiteens leder Willfred Nordlund (Sp) ønsker å sørge for at en større del av inntektene fra matproduksjonen går til dem som produserer maten, og ikke til kjedene. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

NTB

Opposisjon på Stortinget gikk i forrige uke inn for flere forslag om regulering av dagligvarehandelen. Nå ønsker Arbeiderpartiet og Senterpartiet å gå lenger.

– De midlertidige forslagene om kjedemakt som opposisjonen gikk ut med forrige uke, vil ikke være tilstrekkelig for å sikre nok konkurranse og lavere priser på dagligvarer. Arbeiderpartiet og Senterpartiet vil gå lenger, og vi håper på støtte til å få gjennom dette, sier næringspolitisk talsperson Per Vidar Kjølmoen i Arbeiderpartiet og næringskomiteens leder Willfred Nordlund (Sp) i en pressemelding.

Arbeiderpartiet og Senterpartiets forslag viderefører i stor grad det Høyre, Frp, Venstre, KrF, MDG, SV og Rødt foreslo fredag 13. mai. I alt ble det meldt om enighet på elleve punkter i næringskomiteen. Blant annet tok partiene til orde for en midlertidig forskrift i konkurranseloven om usaklig prisdiskriminering. Det er en forskrift Ap og Sp ønsker skal være permanent. Videre ber de to partiene regjeringen om å vurdere tiltak som bidrar til at matprodusentene får en rettferdig andel av verdiskapingen i dagligvarebransjen.

– I dag ser vi at noen få eiere av de store dagligvarekjedene troner øverst på listen over de rikeste her i landet. Ap og Sp vil sørge for at en større del av inntektene fra matproduksjonen går til dem som produserer maten, og ikke til kjedene, sier Nordlund.