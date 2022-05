Yngve Hågensen: – Jeg kan ikke huske å ha sett en tausere finansminister

Yngve Hågensen (83) er ikke like imponert over statsrådene, som han er over Statsminister Jonas Gahr Støre. Her under en 1, mai-markering på Folkets Hus på Kjelsås i 2019. Foto: Terje Pedersen / NTB

Den tidligere LO-lederen er fornøyd med jobben Jonas Gahr Støre har gjort som statsminister, men er ikke like imponert over statsrådene.

– Jeg mener Arbeiderpartiet i startfasen av sin nåværende regjeringsperiode ikke har gjort så mye gæli, men døm har rota fælt. Jonas Gahr Støre (Ap) gjør en jævla god jobb som statsminister, en solid og ordentlig jobb. Hvor mye penger han og slekta hans har er ikke interessant i vervet han utfører, bråket rundt Jonas har jo vært knyttet til sånne ting – og ikke jobben han gjør, sier Hågensen i et lengre portrettintervju med Dagsavisen.

Yngve Hågensen (83) var LO-leder mellom 1989 og 2001 og ble av VG i sin tid kåret til «Norges mektigste mann». Selv om han er fornøyd med hvordan statsministeren har håndtert både pandemien, strømkrise og krig under sine drøye første seks måneder som landets leder, så er han ikke like imponert med Støres statsråder.

– Statsrådene derimot er jeg ikke like godt fornøyd med, der er det ikke alle som innfrir. Mange er sparsomme med å mene noe, og sloss for en sak. I tillegg kan jeg ikke huske at vi noen gang har hatt en tausere finansminister. Forgjengeren var jo i media støtt, sier Hågensen til avisen.

Filleristet av Listhaug

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) har heller ikke imponert Frp-leder Sylvi Listhaug, som på partiets landsmøte fredag benyttet anledningen til å rette tung politisk skyts retning senterparti-lederen.

– Den største fienden mot folks økonomiske frihet han heter Trygve Slagsvold Vedum, sa Listhaug i talen som åpnet Frps landsmøte fredag.

Ifølge NTB brukte Frp-lederen rundt 15 prosent av sin landsmøtetale fredag til å filleriste Vedum og Senterpartiet, som hun mener gjør for lite for å bremse økende bensin- og strømpriser.

«Kalkulator-Trygve»

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye», sa Listhaug, og vakte latter i salen.

– Min beskjed til «Kalkulator- Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen.

– Jeg synes nesten litt synd på Listhaug som bruker så mye tid på å tenke på meg om dagen, svarte Vedum i en kommentar sendt til NTB fredag ettermiddag.

1. mai viktigere enn noen gang

Hågensen er klokkeklar på at markeringen av arbeidernes dag 1. mai i år er viktigere enn noen gang.

– Den aktuelle situasjonen med krig i Europa understreker dette, vi trenger en felles dag hvor vi roper etter rettferdighet og likhet. Det er hele grunnlaget til arbeiderbevegelsen, sier Hågensen og fremhever at arbeiderbevegelsen er grunnlaget for velferden mange land i verden har i dag, ikke minst i Norden.

– Vi må aldri glemme dette på 1. mai.