Listhaug med frihetskamp mot Vedum, Russland og «svenske tilstander»

Frp-leder Sylvi Listhaug maner til frihetskamp på flere flanker. Både mot Russland, men også mot «Kalkulator-Trygve» og «en hodeløs innvandringspolitikk».

– Den største fienden mot folks økonomiske frihet han heter Trygve Slagsvold Vedum, sa Listhaug i talen som åpnet Frps landsmøte fredag.

Hun startet med å gi en uforbeholden støtte til Ukraina i kampen mot Russland og trakk senere linjene videre til Norge.

– Selv om den grufulle krigen i Ukraina er det største symbolet på frihetskampen i disse dager, skal vi ikke glemme de andre frihetskampene som kjempes hver eneste dag, sa Listhaug.

Økonomi

Hun ga flere eksempler på det hun mener er frihetskamper. Én av dem er kampen for økonomisk frihet, og mot avgifter og økende strøm- og bensinpriser.

Beskjeden til finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er ikke nådig:

– Enten gjør du som Frp foreslår, og fjerner avgiftene på bensin og diesel, eller så får du komme deg ut av regjering, sa Listhaug til applaus fra salen.

– Kalkulator-Trygve

Hun harselerte ved å kalle Vedum for «onkel Skrue», og satte også andre merkelapper på Sp-lederen.

– I en tid hvor folk blør, så har vi altså en finansminister som har låst seg inne på et kontor i Oslo for å «følge situasjonen nøye», sa Listhaug, og vakte latter i salen.

– Min beskjed til «Kalkulator- Trygve» er klokkeklar: Kom deg ut av kontoret og sørg for at folk flest og bedriftene våre får hjelp til å komme seg gjennom strømkrisen.

Advarte igjen mot «svenske tilstander»

Listhaug trakk også fram kampen for ytringsfrihet og demokrati.

– De som har problemer med at det er lov å brenne koranen i Norge, får flytte til et land som forbyr det. De som bor og lever i Norge, skal respektere og etterleve våre verdier og våre lover – her skal Frp alltid være kompromissløs, sa Listhaug til applaus fra salen.

Hun sa at hun er dypt bekymret over utviklingen i Sverige.

– I påsken ble biler, busser og skoler satt i brann, og politifolk møtt med vold. Vi ble latterliggjort og hundset da jeg reiste til Rinkeby i 2017 og snakket om svenske tilstander.

Nå mener hun at ingen ler lenger.

– Og stadig flere sier rett ut det alle vet: Dette skjer på grunn av en hodeløs innvandringspolitikk.

Ber Høyre legge EU-drømmen død

Når det gjelder utenrikspolitikken, gjør Listhaug det klart at USA er Norges viktigste garantist for frihet og sikkerhet. Hun understreker at krigen i Ukraina ikke skal brukes til å gjenopplive EU-debatten.

– Jeg har registrert at Høyre på sitt landsmøte vedtok at de skal løfte fram en ny norsk EU-debatt. Til det har jeg en klar og tydelig beskjed: Hvis Høyre har ambisjoner om å styre Norge sammen med Frp etter valget i 2025, kan de bare legge drømmen om Brussel død med en eneste gang, sa Listhaug.

Hun sa videre at Russlands president Vladimir Putin verken frykter EU eller det franske eller tyske forsvaret, og tar heller til orde for å styrke det norske forsvaret og samarbeidet med USA og Nato.

Foreslår oljeforlik

Listhaug advarer også mot det hun mener er en feilslått energipolitikk i Europa.

– Det å legge ned norsk olje og gass, eller andre energikilder i andre europeiske land har ført til at Putin har fått større makt.

For å sikre at Norge produserer mest mulig olje- og gass, inviterte hun Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre til samarbeid om et forlik.

– Dere må slutte å la partier som i praksis er Putins beste venner, presse dere til å spille hasard med norsk sikkerhetspolitikk og norske arbeidsplasser, sa hun og henvendte seg til de andre partiene.