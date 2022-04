Listhaug mener nordmenns frihet er under press: – Naivismen må ta slutt

Fredag taler Frp-leder Sylvi Listhaug under Frps landsmøte på Gardermoen. Hun varsler at frihet - og særlig ytringsfrihet - blir sentrale temaer i talen.

NTB

Frp-leder Sylvi Listhaug mener autoritære krefter er på frammarsj flere steder i verden og advarer nordmenn mot å ta friheten for gitt.

– Krigen i Ukraina viser hva slags krefter som er i sving nær oss. Autoritære og antidemokratiske krefter som ønsker en helt annen samfunnsstruktur enn det vi har. De vil ikke ha ytringsfrihet, og de vil ikke ha frihet for folket, sier Listhaug til NTB.

Fredag taler hun under Frps landsmøte på Gardermoen. Listhaug varsler at nettopp frihet - og særlig ytringsfrihet - blir sentrale temaer i talen.

– Vi har vært naive i altfor mange år. Naivismen må ta slutt, og vi må være mer realistiske fremover. Forsvarspolitikken er ett av områdene vi må være mer realistiske på. I tillegg ser vi at ytringsfriheten er under press også i Norge, sier Listhaug.

Opptøyer i Sverige

Hun viser til opptøyene i Sverige, der politiet ble angrepet av motdemonstranter da den danske politikeren og høyreekstremisten Rasmus Paludan planla og gjennomførte koranbrenninger.

– Vi ser også dette i Norge, senest i Sandefjord, sier Listhaug.

Her måtte politiet bruke tåregass mot motdemonstranter da Stopp islamiseringen av Norge (Sian) skulle brenne koranen i sentrum av byen.

– Jeg støtter overhodet ikke brenning av koranen. Jeg tar avstand fra handlingen. Men jeg vil alltid forsvare andres rett til å gjøre dette som en del av ytringsfriheten. Det er et viktig prinsipp vi har, som vi må stå opp for, sier Listhaug.

Hun sier hun er bekymret etter Aftenpostens meningsmåling som viste at kun tre av ti nordmenn synes brenning av koranen bør være lov.

– Det mener jeg er en farlig vei å gå, for da lefler vi med ytringsfriheten. Om man først forbyr det, hva blir det neste? Det er det som er farlig, sier Listhaug.

Må sette inn betydelige ressurser

Hun er også bekymret over at enkelte lokalpolitikere, som ordføreren i Sandefjord, mener ytringsfriheten har gått for langt når koranbrenning er lov.

Hun sier det offentlige heller må gjøre alt de kan for å sikre at folk har rett til å ytre hva de vil, innenfor dagens lovverk.

– Vi må sette inn betydelige ressurser. Det handler om å forsvare Grunnloven. Vi skal legge til rette for at folk skal kunne ytre seg. Det er skremmende å høre at enkelte lokalpolitikere tar til orde for at demonstrantene skal betale for sikkerheten sin selv. Da er vi ute på en farlig galei, sier Listhaug.

Hun mener det er lett å forsvare ytringsfriheten når det dreier seg om ytringer man selv er enig i, men sier det er vanskeligere når man er imot det som ytres.

– Mange snakker om ytringsfriheten i festtaler. Det er lett å stå opp for mainstream meninger som mange er enige i. Det er når det kommer ytringer man er svært uenig i, som man kanskje til og med synes er avskyelige, det er da det er vanskeligst, men også viktigst å stå opp for ytringsfriheten, sier Listhaug.