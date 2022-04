Bollestad: Nå får vi se om regjeringen er til å stole på i landbrukspolitikken

KrF-leder Olaug Bollestad mener at det rekordhøye kravet fra bøndene bør ikke komme som noe overraskelse for de som har satt seg inn i den ekstraordinære situasjonen landbruket nå står i.

NTB

Situasjonen i landbruket er en varslet krise, mener KrF-leder Olaug Bollestad. Hun er spent på om regjeringen vil innfri sine lovnader.

Hun sier at KrF forutsetter at regjeringen kompenserer for ekstraordinær kostnadsvekst med en egen utbetaling i år. KrF-lederen vil også ha et tilbud for 2023 som tetter noe av inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet.

– Det er nå vi får se om regjeringen er til å stole på i landbrukspolitikken. De har gitt store løfter og med det forplikter at de leverer på lovnadene, sier Bollestad.

– Regjeringen med Senterpartiet i spissen har lovet å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper i samfunnet. Det er det bøndene krever og det er noe av det regjeringen må møte, legger hun til.

MDG: Kravene må innfris

Er det én gang bøndenes krav må innfris, så er det denne gangen, mener MDGs Rasmus Hansson.

Hasson viser til krigen i Ukraina, verdens fjerde største produsent av landbruksvarer, og høye priser på energi og gjødsel.

– Regjeringens og Stortingets svar må være helt klart: Vi trenger mer matproduksjon, og derfor trenger vi flere bønder. Jordbruksoppgjøret 2022 må gjøre norske bønder trygge på at det lønner seg å dyrke mat, og at jobben de gjør, har en økonomisk framtid, sier Hansson.

Inntektsgapet mellom bønder og andre yrkesgrupper må tettes, krever han:

– Regjeringen må holde sitt løfte om en plan som tar bonden opp til normalt inntektsnivå i løpet av denne stortingsperioden.

Venstre forventer økt inntekt for bøndene

– Det er viktig at bøndene nå både får en kostnadskompensasjon og en inntektsøkning, sier Venstres Alfred Bjørlo om bondeorganisasjonenes krav.

Kravet ble overlevert Landbruks- og matdepartementet onsdag. Det er på rekordhøye 11,5 milliarder kroner, inkludert kompensasjon for økte kostnader.

Bjørlo, som sitter i næringskomiteen på Stortinget, mener at kravet fra bøndene understreker alvoret i situasjonen. Han vil at bøndene skal få både kostnadskompensasjon og inntektsøkning.

– Det er viktig for at bønder fortsatt skal se en fremtid i jordbruket og får signaler fra samfunnet om at matproduksjon er noe man skal kunne leve av fremover, sier han.

Han mener også at en nå må bruke anledningen til å vri landbruket i en mer bærekraftig retning og reduserer avhengigheten av kraftfôr og kunstgjødsel.