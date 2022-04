Sylvi Listhaug ut mot Erna Solberg: – Jeg er skuffet

Leder i Fremskrittspartiet Sylvi Listhaug anklager Høyre-leder Erna Solberg for å opptre som støttehjul for Støre-regjeirngen. Her fra partilederdebatten under Arendalsuka i fjor høst. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB

Fremskrittspartiets leder anklager den tidligere statsministeren for å opptre som et støttehjul for Støre-regjeringen.

– Jeg er skuffet over at hennes Høyre i mange saker har forlatt høyresiden. De er veldig lojal mot alt det de gjorde i regjering og det ser ut som om den lojaliteten nå slår inn på en måte som gjør at de i sak etter sak støtter den sittende regjering, sier Sylvi Listhaug i et intervju til VG.

Hun mener Høyre med Solberg i spissen opptrer som «et støttehjul for Støre-regjeringen».

Overfor avisen trekker hun frem medisin-politikken, men mener også innen den siste krisepakken, drivstoffavgift, klima og EU har partiet sviktet.

– Høyre viser ingen forståelse for hvordan prisøkningene på drivstoff, strøm og mat rammer vanlige folk og bedrifter. De er ikke villig til å hjelpe dem som sliter med få endene til å møtes, hevder Listhaug.

Overfor samme avis svarer Høyre-nestleder Henrik Aasheim at han har forståelse for at Frp har behov for å markere seg inn mot eget landsmøte, som er til helgen.

– Folk søker trygghet og ansvarlige løsninger. Det vil Høyre alltid være den fremste garantisten for, svarer Aasheim.