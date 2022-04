Macron om seieren: Først og fremst, takk

NTB

Frankrikes gjenvalgte president Emmanuel Macron møtte sine tilhengere foran Eiffeltårnet i Paris i etterkant av valgseieren.

– Takk, kjære venner. Først og fremst, takk. Et flertall av dere har valgt å gi meg tillit i ytterligere fem år. Jeg vet hva jeg skylder dere, sa Macron til et hav av tilhengere på Champ de Mars foran Eiffeltårnet.

Søndag kveld ble det klart at Macron blir den første franske presidenten til å bli gjenvalgt på 20 år. Utfordreren Marine Le Pen har erkjent nederlaget.

– Jeg vet at mange franskmenn stemte på meg for å stanse det ytre høyre. Jeg vil også takke dem, og si til dem at deres stemme gir meg en plikt.

– Fra nå av er jeg ikke lenger ett partis presidentkandidat. Jeg er alles president, sa Macron.