Støre er lettet over Macrons seier: – Alternativet er illevarslende

– Tettere samarbeid i Europa og samling mot autoritære krefter og krig. Og nye muligheter mellom Norge og Frankrike, skriver Støre (Ap) på Twitter søndag kveld. Les mer Lukk

NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre er glad for at Emmanuel Macron vant det franske presidentvalget. Han mener det er viktig for Europa at Le Pen ikke tok seieren.