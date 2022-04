Putin tenner lys mens bombene faller, nye massegraver avdekkes og tusenvis av ukrainere sultes til døde

Den russiske presidenten snakker om fred. Samtidig smadrer den russiske krigsmaskinen alt håp om våpenhvile, selv ikke under den ortodokse høytiden.

Mens Vladimir Putin tenner lys, faller de russiske bombene og rakettene tett over ukrainske byer. Titusener av ukrainere sultes ut og nye massegraver avdekkes.

Lystenningen i en russisk-ortodoks kirke i Moskva 23. april står i grell kontrast til slagmarken i nabolandet Ukraina hvor titusenvis av liv allerede er gått tapt.

Da patriark Kirill, leder av den russisk-ortodokse kirke, sa «Kristus har stått opp», sluttet Putin seg til andre kirkegjengere med svaret: «Sannelig er han oppstanden».

Seansen har fått omtale i flere internasjonale medier.



«Mens den russiske lederen tenner lys i Moskva kirke, regner bombene hans over uskyldige. Han ble observert tenne et lys, men bilder antydet at tankene hans var et helt annet sted», skriver Daily Mail.

Kilder: Putin vil erobre så mye som mulig av Ukraina

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.

Ifølge rapporter fra påskeseremonien 23. april virket Putin å være lite tilstedeværende da han sto ved alteret. Over ham hang et stort veggmaleri av Jomfru Maria som hviler Jesusbarnet på sitt fang – et klassisk motiv fra kirkehistorien som forteller om ydmykhet, omsorg og kjærlighet – tre ord som er totalt fraværende i Putins narrativ for å legtimere blodbadet mot det ukrainske folk.

Spill for galleriet?



Utad gir Putin inntrykk av å ville oppnå fred gjennom fredsforhandlinger, men flere stiller spørsmål ved om det uttalte ønsket om fred bare er spill for galleriet.

I stedet tror mange at Russland vil gjøre alt som står i dets makt å knuse det ukrainske forsvaret for å oppnå sine militære og politiske mål.

Ifølge Financial Times opplyser tre kilder nær Putin at presidenten ikke lenger har noen interesse av å finne en diplomatisk løsning på krigen. Tvert imot er målet å erobre så mye av Ukraina som mulig før en eventuell fredsavtale er på plass.

– Han må finne en måte å komme seg ut av dette på som vinner

Det er trolig også en av hovedgrunnene til at Putin ikke ønsker å møte Zelenskyj nå. Putin skal anse fredsforhandlingene som et blindspor, og at han først og fremst ønsker en militær avklaring før en fredsavtale kan inngås.

– Det var håp om en avtale. Putin ville frem og tilbake. Han må finne en måte å komme seg ut av dette på som vinner, sier en av kildene.

Putin skal dessuten være rasende på senkningen av den russiske stoltheten, flaggskipet «Moskva», som nå ligger på havets bunn i Svartehavet, trolig som en følge av ukrainske raketter avfyrt fra land. Minst 27 av mannskapet er savnet.

– Putin tror han vil vinne stort



Russiske soldater nekter å adlyde ordre og saboterer eget utstyr, ifølge britisk etterretning. I tillegg våger angivelig ikke Putins rådgivere å fortelle ham sannheten om hvordan invasjonen av Ukraina går. Her går en ukrainsk soldat ved siden av vraket av en russisk stridsvogn. Foto: Vadim Ghirda / AP / NTB Les mer Lukk

– Putin tror virkelig på tullet han hører på russisk fjernsyn, og at han vil vinne stort, forteller en av kildene til Financial Times.

På bildet fra midnattsmessen i den store Kristus Frelser-katedralen i Moskva, holder Russlands president Vladimir Putin et tent stearinlys. Mens verdens statsledere, paven og FN trygler om fred og våpenhvile, vender Putin det døve øret til.

Samtidig bomber hans egne generaler en rekke kirker, skoler og sykehus over hele Ukraina til ruiner. Ingen blir spart. Under angrepet mot Odesa lørdag ble et tre måneder spedbarn og hennes mor drept i rakettregnet.

Sivile sultes ut, tvinges til å være i krigssonen



På Putins ordre stenges humanitære korridorer, så nesten ingen sivile slippes ut. I stedet tvinges de til å bli værende i krigssonen med fare for egne liv.

Mennesker som prøver å flykte blir skutt på åpen gate. Beleiringen av flere ukrainske byer kan ha krevd flere titusener av sivile liv, ifølge ukrainske myndigheter. Mange døde sivile bærer preg av å ha blitt torturert før de ble henrettet med nakkeskudd.



Det er med dette bakteppet lederen for verdens største atomvåpenmakt oppsøker kirken. Hvem han egentlig tenner lys for vet ingen, men mange mener han er ansvarlig for ufattelig mye død og fordervelse.

USAs president mener at Putin begår krigsforbrytelser og må stilles til ansvar for det. Dermed kan det bli et fremtidig rettsoppgjør hvor Putin er på tiltalebenken.

– Våre sjeler er fylt med et sterkt hat

Russlands president Vladimir Putin avbildet sammen med forsvarsminister Sergej Sjojgu. Bildet er tatt i 2019. Les mer Lukk

Parallelt med Putins lystenning i Moskva, tente også ukrainere lys for sine døde, og med håp om at freden kommer snart.

– Vi overvinner mørke tider, og på denne dagen er jeg og de fleste av oss ikke i lyse klær, men vi kjemper for en lysende idé. Våre sjeler er fylt med et sterkt hat mot invasjonsstyrkene og alt de har gjort. Ikke la raseriet ødelegge oss fra innsiden, sa Zelenskyj i sin påskehilsen.

Siden krigen startet i slutten av februar i år har nærmre 5,2 millioner mennesker flyktet fra Ukraina, ifølge FNs flyktningkontor UNHCR. I tillegg er om lag 7,7 millioner ukrainere på flukt i eget land.

Zelenskyj ba i sin påsketale Gud om ikke å glemme Butsja og de andre byene Irpin, Borodyanka og Hostomel, hvor kriger fortsatt herjer.

– Folket vårt lever med bombing og i skjul, med tårer, sorg og tristhet

Foran massegraven bak St. Andreas-kirken i Butsja, sto innbyggerne skulder til skulder foran gravene og bar flettekurver med påskemat, melder AFP.

Dette satellittbildet er tatt torsdag 21. april og viser en rekke nye graver på et jorde utenfor landsbyen Manhusj utenfor Mariupol. Foto: Maxar Technologies / AP / NTB Les mer Lukk

– Folket vårt lever med bombing og i skjul, med tårer, sorg og tristhet, men vi trenger glimt av håp. Og denne høytiden gir oss håp. Det er veldig viktig at ondskap blir dømt i Haag-domstolen og alle krigsforbrytere blir navngitt, sa presten Andrij Holovine.

I Sievjerodonetsk, som er beleiret av russiske styrker, hadde ukrainske soldater gjemt påskebrød dekket av glasur under en bro, til nattverd.

– Folk er redde, men når de kommer hit og ser presten, gir det dem en følelse av trygghet, sier presten Paisij til AFP.

Kvinne (81): – Huset mitt ble bombet og brent ned



I Severodonetsk, ti kilometer fra russiske stillinger, holder byens frivillige og medisinsk personell fortsatt stand i et lokalt sykehus med knuste vinduer. Blant dem som har søkt tilflukt hit, er 81 år gamle Yuliana Alekseena.

– Huset mitt ble bombet og brent ned, forteller den eldre kvinnen til France24.com

De siste sivile som er igjen i Severodonetsk samles nå i kjelleren på et nitrogenanlegg i håp om å overleve en fryktet russisk offensiv.

I mellomtiden tenner Vladimir Putin lys, mens millioner av ukrainere lever i ytterste mørke.

