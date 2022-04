Presset øker mot Trygve Slagsvold Vedum – gryende opprør internt i Senterpartiet

Det buldrer i grunnfjellet i Senterpartiet. Mange lojale velgere i distriktene, spesielt innen jordbruket, er utålmodige og krever at deres egen regjering leverer på det som var lovet.

Med katastrofale meningsmålinger, økende misnøye med prisgalopp på varer og tjenester, og den ene krisen etter den andre både nasjonalt og internasjonalt, henger tilliten til partileder og finansminister Trygve Slagsvold Vedum i en tynn tråd.

– Mange er deprimerte og har alvorlige psykiske problem

Selv i hans eget hjemfylke er det mange SP-velgere som er i ferd med å miste troen, både på regjeringen og sitt eget levebrød.

«Vi veit at mange er deprimerte og har alvorlige psykiske problem, og i verste fall frykter vi for at enkelte har det så vanskelig at det går på helsa laus. (...) Det er ei fallitterklæring at mange kommuner nå gir økonomisk støtte fra de kommunale budsjetta. Regjeringa må være tydelige og vi må få en håndfast garanti for at landbruksoppgjøret skal tette inntektsgapet. Dette må kommuniseres ut til gårdbrukeren før forhandlingene starter.»

Situasjonen har ikke vært så dramatisk siden 1975

Det skriver 22 Sp-ordførere i Innlandet i et åpent brev til regjeringen. Her ber de om strakshandling og hastevedtak i form av kompensasjonsordninger utenfor jordbruksoppgjøret.

NRK har snakket med Ørsta-ordfører Stein Aam. Han mener situasjonen ikke har vært mer dramatisk siden 1975.

– Hvis regjeringa ikke leverer, vil tilliten sprekke totalt. Ørsta er en landbrukskommune, og vi er helt avhengige av et godt oppgjør. Skatteinngang og arbeidsledighet vil ha svært store konsekvenser, sier Aam, og mener smertegrensen for Senterpartiet er i ferd med å passeres.

Tar kvelertak på deler av næringslivet i distrikts-Norge

Men det er ikke bare jordbruket som sliter i forhold til inntjening og galopperende kostnader. Høye strømregninger kombinert med høye drivstoffutgifter er i ferd med å ta kvelertak på store deler av næringslivet i distrikts-Norge.

– Prisnivået vi har nå medfører store ekstrakostnader som kommer oppå en allerede presset likviditet, og vi står i fare for at deler av transportnæringa kan gå konkurs, sier fylkesleder Erlend Haugen Herstad i Sogn og Fjordane Senterpart i til TV 2.

– Vi må forvente at våre folk i regjering gjør det de kan for å få gode løsninger

Han får støtte av gruppeleder for Ringsaker Senterparti, Odd-Amund Lundberg, og 2. nestleder for Senterpartiet i Vestfold, Per-Asbjørn Andvik.

– Det er som å heie på et lag, du må forvente at spillerne yter maksimalt, får gode resultatet og vinner kampene. Sånn er det i politikken også, vi må forvente at våre folk i regjering gjør det de kan for å få gode løsninger, sier Andvik, som mener det haster med nye tiltak.

– Dette er en måling av mange hundre

I begynnelsen av april fikk Senterpartiet en oppslutning på 6,6 prosent. Dermed har Senterpartiet halvert sin oppslutning siden stortingsvalget i 2021, ifølge Kantars måling.



Nye målinger etter dette bekrefter Senterpartiets fallende kurve, og at regjeringsslitasjen tærer på partiets appell i den norske befolkningen.

– Nå skal vi bare gjøre jobben, og dette er en måling av mange hundre som kommer til å være fram mot valget om tre og et halvt år. Så får målinger gå litt opp og ned, og så får vi styre trygt så lenge, sa Vedum til TV 2.

– Ikke uvanlig at de som sitter med ansvaret, får en trøkk av det

Statsminister Jonas Gahr Støre var inne på noe av det samme da han kommenterte en måling gjennomført av Norstat på vegne av NRK og Aftenposten. i slutten av mars. Også her var Senterpartiet i fritt fall.

– Jeg tror det at når du har regjeringsansvar i en tid hvor folk opplever at det blir dyrere strøm, det kan bli dyrere mat, og prisen på pumpa går opp og ned, så er det ikke uvanlig at de som sitter med ansvaret, får en trøkk av det, oppsummerte Støre.