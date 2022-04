Steigan-styreleder: Nettavisa burde vært bedre

NTB

Styreleder og nylig avgått landsstyremedlem i Rødt, Per-Gunnar Skotåm, erkjenner at Steigan.no har gjengitt rasisme og informasjon fra russiske myndigheter.

Skotåm er deleier og styreleder i selskapet Mot Dag AS, som eier nettstedet Steigan.no, og han satt også landsstyret i Rødt. Nettstedet er blitt kritisert for å ha gjengitt russisk krigspropaganda i forbindelse med krigen i Ukraina, og det ble påpekt forbindelser mellom nettstedet og flere medlemmer av Rødt.

Til NRK lørdag sier Skotåm at det har vært publisert informasjon som stammer fra russiske myndigheter.

– Man har brakt en del russiske kilder som er knyttet til russiske myndigheter uten å tydeliggjøre på noe punkt at det er faktisk er der det kommer fra. Der burde nettavisa vært bedre, sier Skotåm.

Han innrømmer videre at det har vært publisert saker om innvandring og fremmedfrykt som har hatt islett av rasisme. Han mener likevel at Steigan.no er en viktig aktør i norsk mediemangfold.

– Jeg synes at Steigan.no er en viktig bidragsyter i norsk offentlighet når det gjelder debatt og når det gjelder kunnskap og informasjon, sier Skotåm.

Redaktør Pål Steigan selv avviser at nettstedet har begått noen feil. Han sier nettstedets metode, i motsetning til mange andre medier, er å gå direkte til kilden for opplysningen og lenke direkte til dem.

– Hvis noen sier vi har spredt russisk propaganda, så er det fullstendig feil. Vi formidler hva russerne selv sier, i den grad det er relevant, men denne ideen om at vi sprer russisk propaganda er noe som amerikanske etterretningsorganisasjoner har kjørt mot oss, sier Steigan.

Han sier for øvrig at det ikke er noen uenighet mellom ham og Skotåm, og at de har tillit til hverandre.