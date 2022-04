Vladimir Putins kroppsspråk vekker reaksjoner: – Noe har skjedd

Kroppsspråkekspert mener Putins nylige uflatterende offentlige opptreden viser at ingen tør å kritisere den russiske presidenten.

Torsdag viste Russlands president Vladimir Putin seg for verden igjen da han møtte Russlands forsvarsminister Sergej Shoigu på sistnevntes kontor for å diskutere Ukraina-krigen.

Videoen fra møte har vakt oppsikt. Man kan se en henslengt Putin i en litt for stor dress snakke mutt til forsvarsministeren sin, og dermed fikk diskusjonene om Putins helsetilstand har fått ny gnist.

Blant annet skriver britiske The Telegraph om hvordan Putin har forandret seg, og Daily Mail antyder nok en gang at Putins utseende og fremtoning skyldes kreft.

Kroppsspråkekspert Vidar Hansen sier til TV 2 at det er tydelig at noe har skjedd.

Utelukker ikke sykdom

Hansen sier han ikke kan utelukke at sykdom er årsaken til Putins endring i kroppsspråk og framtoning den siste tiden, og bemerker at presidenten har blitt tynnere i kroppen og rundere i ansiktet. Men mener imidlertid det er vanskelig å si om det skyldes alder eller medikamenter.

Hansen la også merke til flere ting ved Putin under møtet.

– Hodet er nedsenket, han snakker med lav stemme og han er blek i huden. For meg fremstår han resignert og oppgitt. Det er akkurat som at lufta har gått helt ut av han og at han er tom for energi, sier han.

Årsaken til dette kan imidlertid like gjerne være at presidenten har vært under stor press den siste tiden, og kanskje har sovet dårlig

Avviser «hånd-teori»

Det eksperten synes er mer interessant imidlertid mimikken i Putins ansikt.

– Den er så og si fraværende, og han er nesten uttrykksløs. Han sitter også helt i ro og det er bare høyrefoten han beveger.

President Putin er ofte avbildet holdene i bordet han sitter ved. Les mer Lukk

Høyrefoten sitter Putin og tripper rastløst mot gulvet. Dette sier Hansen kan bety at han er nervøs, men det er også mulig at det er en del av Putins normale kroppsspråk – litt som en uvane.

Og nettopp en av det Hansen mener er en av Putins «uvaner» har satt fyr på internett de siste dagene.

I videoen ser man nemlig at Putin holder godt fast i bordet foran seg med høyrehånden. Noe flere har spekulert i kan skyldes at Putin har Parkinsons og ved å holde fast i bordet skjuler skjelvinger.

Det avviser Hansen, og viser til at Putin i flere år har hatt et håndgrep på bordet han sitter ved.

Ingen tør å si fra til Putin

I stedet mener Hansen at videoen viser at ingen tør å kritisere Putin.

Kroppsspråkeksperten viser til at toppolitikere ofte har rådgivere rundt seg som passer på hvordan de fremstår.

At Putin nå gjør en så uflatterende offentlig fremtreden, og faktisk fremstår svak i en så viktig tid for landet, viser at han enten umulig kan ha et slikt apparat rundt seg, eller at de ikke tør å si ifra.