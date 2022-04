Misfornøyde venstrevelgere sitter med jokeren i fransk valg

NTB

En ny periode for høyreliberalisten Emmanuel Macron, eller en sjokkseier for høyrepopulist Marine Le Pen. Velgere på venstresiden kan avgjøre søndag.

Det er blitt beskrevet som valget mellom to onder, av politikere både på venstresida, i de tradisjonelle partiene og i bevegelsen til Jean-Luc Mélenchon.

Han manglet bare 420.000 stemmer i første valgrunde for å slå Le Pen og ta seg til den avgjørende duellen mot nåværende president Macron i andre valgrunde. 22 prosent av velgerne ga sin stemme til ham.

Melenchon sa til sine velgere på valgnatten at ikke én eneste stemme kunne gå til omstridte Le Pen, som er nærmere presidentkontoret enn noen gang. Men for mange av hans støttespillere sitter det langt inne å gå til valgurnene for å stemme på Macron, en typisk og tradisjonell høyreliberal politiker som vant første valgrunde, og leder på målingene før det avgjørende valget søndag.

Det er som å velge mellom pest eller kolera, sier flere venstrevelgere.

– Det er forferdelig. Nok til å få deg til å gråte. Jeg har hatt mange søvnløse netter med tårer fordi jeg ikke vet hva jeg skal gjøre, sier Clek Desentredeux, en homofil kunstner som stemte på Melenchon i første valgrunde.

Paris-kunstneren Vincent Aïtzegagh har bestemt seg for at han ikke skal stemme på noen for første gang i livet. 65-åringen har tenkt å flykte fra Paris i helga.

– Jeg flykter fordi dette stinker, sier Aïtzegagh.

Skjebnevalg

Hvordan de mange som stemte på Melenchon i første valgrunde, velger å stemme søndag, vil langt på vei kunne avgjøre valget. Det blir omtalt som et skjebnevalg for Frankrike og landets rolle i Europa. Le Pen er EU-kritisk, anklages for å lefle med høyreekstremisme og ble klistret til Vladimir Putin av Macron da de to møttes til TV-debatt før søndagens valg.

Mange – særlig i Le Pens leir – trekker fram at det er likhetstrekk mellom velgergruppene til venstresidehelten Mélenchon og Le Pen. Misnøyen med Macrons markedspolitikk og globalisme er stor på venstresida.

Macron er en tidligere bankmann som røsket opp det politiske landskapet i Frankrike, og sendte de tradisjonelle partiene i topartisystemet ut av dansen da han vant valget i 2017. På venstresida anklages han for å være de rikes venn og de fattiges undertrykker. Han får også deler av skylda for at Le Pen har slått seg opp og fikk støtte fra 23,1 prosent i første valgrunde.

Men det er nettopp det at Le Pen er motstanderen, som kan bli Macrons virkelige redning i andre valgrunde. Hun er ansett som rasist av mange på venstresiden, og en som kan true prinsippene om frihet, likhet og brorskap.

Toalettpapir og blanke stemmer

Mélenchon sa hele fire ganger valgnatten at ikke en eneste stemme skulle gå til Le Pen, men han sa ikke rett ut at støttespillerne hans burde stemme på Macron.

I sosiale medier forteller flere at de vil stemme blankt. Andre vil putte toalettpapir i konvolutten i stedet for stemmeseddelen.

– Jeg skal stemme fordi kvinner har dødd for min rett til å gjøre det. Men jeg skal stemme blankt fordi jeg ikke vil velge mellom noen av dem, sier 22-åringen Emma Faroy i Paris.

Hvor mange som stemmer blankt, hvor mange som biter i det sure eplet og stemmer på Macron, og hvor mange som hopper over til Le Pens leir, kan avgjøre valget.

– Jeg kommer til å bestemme meg i siste liten, sier pensjonisten Pierre Gineste. Han stemte på Melenchon i første runde. I andre runde står valget mellom Macron, en blank stemme, eller å sitte hjemme.

Splitter familier

Valget kan splitte familier. Vincent Aïtzegagh forteller at dattera, som stemte på Melenchon i første runde, har sagt at hun vurderer å stemme på Le Pen fordi hun ikke tåler Macron.

65-åringen sier at han da ga beskjed om at hvis hun stemmer på Le Pen, vil han fornekte henne.

Aïtzegagh har tidligere stemt på høyrekandidater for å hindre at Frankrike får en president Le Pen. I 2002 stemte han på Jacques Chirac for å hindre Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pens far, i å vinne. I 2017 stemte han på Macron.

Nå har han fått nok etter det han omtaler som fem år med kolera, fem år med dritt, og fem år med ødeleggelse. Stemmeseddelen blir blank.

– Jeg har fått nok, sier han.