SV-er vil at venstresida skal ta EU-debatten

NTB

Sosialistisk Ungdoms nestleder Agathe B. Waage vil ha Norge inn i EU, ifølge Klassekampen. Hun sier hun snakker på egne vegne som SV-er, ikke som SU-nestleder.

Motstanden mot EU er sterk i SV, men nå trer en EU-vennlig stemme i partiet fram, skriver avisa.

– Det er viktig at vi får en ordentlig diskusjon om norsk EU-medlemskap. Jeg mener at det kan være bedre både for Norge og Europa hvis Norge blir medlem, sier Waage til avisa.

Både SU og moderpartiet SV har skarpe nei-standpunkter i sine program. Waage sier hun er klar over at mange på venstresida er uenig med henne, men at i hennes øyne er EU et freds- og sikkerhetsprosjekt.

– Jeg vil at vi skal se mulighetene vi har gjennom EU-samarbeidet i stedet for automatisk å avfeie EU som et alternativ, sier hun.

SV-leder Audun Lysbakken har tidligere sagt at han har ingen planer om å revurdere sitt nei til EU.