Britisk etterretning: Russland innrømmer at krigen ikke går som planlagt

En kolonne med russiske stridsvogner på vei til forberedelsena av Seiersdagen 9. mai, som markerer 77-årsjubileet for seieren over Nazi-Tyskland i andre verdenskrig. Putin ønsker også at dagen kan markere militære seire i Ukraina. Les mer Lukk

NTB

Britisk etterretning sier i sin nyeste oppdatering at russiske styrker er frustrerte over at krigen ikke går som planlagt.