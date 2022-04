Kreml: Putin skal møte FN-sjefen i Russland neste uke

NTB

FNs generalsekretær António Guterres skal neste uke møte president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov i Moskva, bekrefter FN.

Det var Kreml som først meldte om besøket

Ifølge Kremls talsmann Dmitrij Peskov ankommer Guterres tirsdag for å ha samtaler med utenriksminister Sergej Lavrov.

– Han kommer også til å bli mottatt av Russlands president Vladimir Putin, sier Peskov fredag kveld.

I en pressemelding fra FNs generalsekretær står det at besøket finner sted mandag. Der står det også at han kommer til å bli tatt imot av Putin, og at han skal spise lunsj og ha et møte med Lavrov.

Onsdag denne uken ble det kjent at Guterres har bedt om å få møte Putin i Moskva og Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj i Ukraina. Det er ennå ikke kommet opplysninger om hvorvidt Guterres også reiser til Kyiv for å møte Zelenskyj.

Motivet for møtene er ifølge FNs generalsekretær å presse på for å finne en fredelig løsning på konflikten og få slutt på krigen i Ukraina.

Guterres sendte tirsdag en forespørsel til både Putin og Zelenskyj. Dagen etter opplyste FN at han ennå ikke hadde fått svar.

Guterres har tidligere bedt om en våpenhvile i forbindelse med den ortodokse påsken, som feires denne helgen.