Svenske sosialdemokrater tar Nato-beslutning senest 24. mai

Russlands angrepskrig mot Ukraina har satt i gang en diskusjon i både Sverige og Finland om landene bør søke Nato-medlemskap.Foto: Anders Wiklund/TT / NTB Les mer Lukk

NTB

Sveriges regjeringsparti Socialdemokraterna varsler at det senest 24. mai vil ha bestemt seg for hva partiet skal mene om et eventuelt svensk Nato-medlemskap.