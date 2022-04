Russland sier de er klar for våpenhvile i Mariupol

NTB

Russland hevder å ville innføre en såkalt «humanitær våpenhvile» i Mariupol slik at ukrainske styrker kan overgi seg og sivile kan forlate stålverket Azovstal.

Dermed har den russiske forsvarsledelsen igjen kommet med det som framstår som et ultimatum til soldatene som er igjen på stålverket.

Ukrainske myndigheter har bedt om at både soldatene og sivile ukrainere får forlate området, og at de deretter får fritt leide ut av byen.

Forsvarsdepartementet skriver i en uttalelse at de ukrainske styrkene må heise hvite flagg som tegn på overgivelse. Det gis også løfte om at ikke vil bli drept.

Ifølge russiske myndigheter mottok EU-president Charles Michel samme budskap da han snakket med president Vladimir Putin på telefonen fredag.

Sterke anklager

Sitatene som er gjengitt av Kreml, inneholder sterke anklager mot Ukraina, som Putin hevder både bryter folkeretten og begår krigsforbrytelser. Han skal blant annet ha sagt at Ukraina ikke benytter muligheten til å løse situasjonen i Mariupol «i tråd med folkeretten». Og han skal også ha kritisert EU-representanter for å ha tatt til orde for en militær løsning på konflikten.

Ifølge nyhetsbyrået AFP kan Putin ha referert til en Twitter-melding fra EUs utenrikssjef Josep Borrell, der Borrell skriver at «denne krigen vil bli vunnet på slagmarken».

– Ulovlig krig

Det var Russland som gikk til angrep på Ukraina 24. februar. Folkerettseksperter mener at krigen ble startet uten at det fantes gyldig grunn, noe som er ulovlig i henhold til folkeretten. Putin selv har hevdet at det han kaller en spesialoperasjon, var nødvendig for å unngå folkemord.

Russland har innført streng sensur på all informasjon om krigen i Ukraina. Det er forbudt å kalle det som skjer for krig, og de som sprer det Kreml mener er falsk informasjon om russiske styrkers framferd, risikerer opp til 15 års fengsel.

Referatet fra samtalen mellom Putin og Michel er etter alt å dømme myntet på den russiske befolkningen, som nå nesten ikke har noen andre kilder til informasjon om krigen enn det som blir videreformidlet av statskontrollerte medier.