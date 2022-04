Jan Egeland frykter «et meningsløst blodbad» i Øst-Ukraina

NTB

Flyktninghjelpen frykter en opptrapping av krigen i Øst-Ukraina og advarer mot masseflukt og enorme lidelser for sivilbefolkningen.

– Eskaleringen av krigen i Øst-Ukraina vil resultere i forferdelige blodsutgytelser og masseflukt fra de østlige regionene, inkludert Luhansk og Donetsk, sier generalsekretær Jan Egeland, som denne uka har besøkt Ukraina.

– Mennesker som allerede har vært gjennom åtte år med kamphandlinger, vil nå bli utsatt for nye traumer. Noen steder kan opptrappingen føre til at hele byer blir beleiret, sier han og advarer mot «et meningsløst blodbad» på lik linje med det som har funnet sted i havnebyen Mariupol.

Barn med traumer

Flyktninghjelpens ansatte i Ukraina forteller om traumatiserte barn som er livredde for den minste støy, og om familier som mangler alt fra kreftmedisiner til babybleier. Vann- og strømforsyningen er ødelagt, det samme er boliger, sykehus og veier.

– Det er hjerteskjærende å tenke på grusomhetene disse menneskene er tvunget til å oppleve nok en gang, og å vite at vi ikke er i stand til å få livreddende hjelp inn til mange berørte områder. Vi ber om en umiddelbar våpenhvile for å stoppe denne flodbølgen av menneskelig lidelse, sier Egeland.

En eldre kvinne var torsdag blant dem som ble evakuert fra den utbombede havnebyen Mariupol øst i Ukraina. Les mer Lukk

Flyktninghjelpen er særlig bekymret over syke og gamle som ikke har vært i stand til å flykte fra de krigsherjede områdene og som det er vanskelig å nå med hjelp.

Nødhjelpspakker

– Denne uken har vi sammen med lokale partnere levert nødhjelpspakker med mat til mennesker som er fanget midt i kryssilden i flere landsbyer i det østlige Ukraina. Vi frykter nå at dette kan være den siste matleveransen de får, sier Egeland.

Russland angriper nå over bred front i Øst-Ukraina. Denne mannen ble såret da en fabrikk i Kramatorsk ble bombet. Les mer Lukk

– Familier i Ukraina har opplevd et helvete på jord de siste to månedene. De humanitære behovene har eksplodert. Til tross for sjenerøs økonomisk støtte fra regjeringer og enkeltpersoner over hele verden, strekker ikke bevilgningene til. Hjelpeorganisasjoner trenger mer midler raskere for å kunne trappe opp hjelpearbeidet og møte de stadig økende behovene over hele landet, sier han.