Russland stenger baltiske konsulater

NTB

Russland stenger konsulatene til Latvia, Litauen og Estland i Russland, som svar på at de russiske konsulatene i Baltikum ble stengt tidligere denne måneden.

Russlands utenriksdepartement sier at det har bestemt seg for å «trekke tilbake samtykke til aktivitet» for konsulatene i St. Petersburg i tillegg til Latvias konsulat og Estlands kontor i Pskov, en by nær grensa til Estland.

– Lederne og andre konsulære tjenestepersoner for disse estiske og latviske konsulære oppdragene er erklært persona non grata, sier utenriksdepartementet.

I mars utviste Russland 10 diplomater fra de baltiske landene, etter at de sammen med andre EU-medlemmer utviste russiske diplomater som følge av invasjonen av Ukraina.