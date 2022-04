Medietilsynet: Retusjert reklame bør merkes tydelig

NTB

1. juli blir det påbudt å merke reklame som viser et retusjert utseende. Det bør bli lett å få øye på denne merkingen, mener Medietilsynet.

– Tydelig merking er en forutsetning for at barn og unge skal kunne vurdere innholdet på en kritisk måte, sier Hanne Nistad Sekkelsten, direktør for juridisk og regulatorisk avdeling i Medietilsynet i en pressemelding.

I fjor vedtok regjeringen at det skal innføres en plikt til å merke reklame som har manipulert kroppsfasong, kroppsstørrelse eller hud. Lovendringen trer i kraft 1. juli.

– Det skal ikke være i tvil om hva merkingen betyr. Kravet om å merke retusjert reklame kan bidra til å redusere kroppspresset som barn og unge er utsatt for, sier Sekkelsten.

Rundt halvparten av norske 13–18-åringer har fått reklame i sosiale medium for produkter som skal sørge for vekttap eller gi større muskler, ifølge undersøkelsen Barn og medier 2020.