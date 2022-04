Russisk politiker truer Moldova

NTB

Moldova kan ende opp på historiens skraphaug, hevder den russiske senatoren Aleksej Pusjkov.

Bakgrunnen for utfallet er Moldovas beslutning om å forby Z-symbolet og andre symboler knyttet til Russlands væpnede styrker.

Den moldovske presidenten Maia Sandu sa tidligere denne uken at symbolene hører hjemme på historiens skraphaug.

– Hun bør være mer forsiktig med Russland og landets symboler, skriver Pusjkov på meldingstjenesten Telegram. Han minner også om at Moldova er svært avhengig av import av russisk gass.

Pusjkov sitter i det russiske Føderasjonsrådet og er kjent for å fronte russisk utenrikspolitikk.

Moldova ligger mellom Ukraina og Romania. Øst i Moldova ligger utbryterrepublikken Transdnjestr, som har vært kontrollert av et prorussisk regime siden 1990-tallet.

Etter at Russland invaderte Ukraina, har Moldova tatt imot et stort antall flyktninger og søkt om medlemskap i EU. Mange moldovere frykter at de og kan bli utsatt for et russisk angrep.