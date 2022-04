Rekordhøy Nato-oppslutning i Sverige

Sveriges utenriksminister Ann Linde var gjest da USAs Antony Blinken og resten av Natos utenriksministre møttes før påske. Rekordmange svensker mener nå at landet bør være medlem i alliansen – ikke bare en samarbeidspartner.

NTB

Nær seks av ti svensker mener landet bør blir medlem av Nato. På en ny meningsmåling svarer rekordhøye 57 prosent ja til medlemskap.

Støtten til et mulig medlemskap i forsvarsalliansen gjør et hopp på 6 prosentpoeng på bare én måned, viser målingen til Aftonbladet /Demoskop. 57 prosent er den største andelen for medlemskap siden målingen begynte.

– Den oppadgående trenden fortsetter. Et såpass høyt tall som 57 er oppsiktsvekkende, sier Demoskop-sjef Karin Nelsson.

Resten av befolkningen er omtrent likt fordelt mellom dem som vil fortsette den alliansefrie linjen (21 prosent) og de som svarer vet ikke (22 prosent). Begge disse tallene er 3 prosentpoeng lavere enn sist.

Det argumentet flest brukte for medlemskap, er at Sverige ikke har kapasitet til å forsvare seg selv. 64 prosent trakk fram dette som en begrunnelse. 43 prosent mener Nato har en avskrekkende effekt, mens 39 prosent mener Sverige hører hjemme blant de andre Nato-landene.

Det viktigste motargumentet var at et svensk Nato-medlemskap kan provosere Russland. I undersøkelsen krysset 38 prosent av for dette alternativet.

Målingen omfatter 1.177 intervjuer og er utført mellom 14. og 19. april

Både i Sverige og Finland er det satt i gang en politisk prosess i kjølvannet av krigen i Ukraina som kan føre til at landene søker om Nato-medlemskap før alliansens toppmøte i juni.