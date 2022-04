Johnson ventes å beklage til Underhuset for Partygate

Det er ventet at Boris Johnson tirsdag vil beklage overfor Underhuset etter at han nylig ble bøtelagt for å ha brutt koronareglene da det ble festet ved statsministerens kontor mens landet var stengt ned. Les mer Lukk

NTB

Når det britiske Underhuset møtes tirsdag, er det ventet at statsminister Boris Johnson vil si unnskyld etter at han ble bøtelagt for brudd på coronareglene.