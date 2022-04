Ukrainsk EU-søknad levert – Zelenskyj håper på fortgang

Da EU-topp Ursula von der Leyen besøkte Kyiv før påske, fikk president Volodymyr Zelenskyj et spørreskjema for å starte prosessen med å søke om EU-medlemskap. Mandag overleverte han svarene til Eus utsending Matti Maasikas. Arkivfoto: Adam Schreck / AP / NTB

NTB

President Volodymyr Zelenskyj har levert inn «søknadsskjema» til EU og håper Ukraina i løpet av noen uker kan få status som EU-kandidat.

Zelenskyj møtte mandag EU-utsending Matti Maasikas og overleverte to bind med svar på spørsmål om EU-medlemskap. Spørreskjemaet fikk den ukrainske presidenten da EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen besøkte Kyiv tidligere i måneden.

– Vi tror vi vil få støtte for dette arbeidet og bli en kandidat for innmelding og at det neste og endelige stadiet i prosessen kan begynne. Vi tror fullt og fast på at dette vil skje i løpet av de kommende ukene, sa Zelenskyj til Maasikas, ifølge en video fra møtet som er delt i sosiale medier.

– Mentalt har folket vårt vært en del av Europa lenge, la Zelenskyj til.

Stabssjefen hans, Andrij Jermak, sier Ukraina håpet å få kandidatstatus etter EU-toppmøtet i juni.

– Etter det bør forhandlingene om opptak begynne, og den prosessen bør akselereres. Ukraina kommer til å bli en del av EU, sier Jermak.

Etter den russiske invasjonen i februar har Ukraina trappet opp innsatsen for å bli med i EU.

EU-leder har uttrykt støtte til Ukraina, men har ikke forpliktet seg til noen tidsplan for medlemskap. Det har også vært skepsis til å forsere en prosess som vanligvis tar flere år.